Accidente entre camiones causa caos en Mina, Nuevo León

MINA, NUEVO LEÓN.- Un fuerte accidente entre dos unidades de carga pesada provocó cuantiosos daños materiales y un severo congestionamiento vehicular durante la madrugada en la carretera federal 53, en los límites con Coahuila.

El incidente ocurrió cerca de las 03:00 horas de este martes, cuando un camión cerrado de carga que circulaba de Monclova con destino a Monterrey volcó luego de que su conductor, identificado como Edgar N, presuntamente se quedara dormido mientras manejaba. Al perder el control, la pesada unidad terminó recostada sobre la carpeta asfáltica, quedando atravesada a la altura del kilómetro 100 e impidiendo completamente la circulación.

El accidente y sus consecuencias

Momentos después, en el carril contrario, un tractocamión Kenworth color vino avanzaba de Monterrey hacia Monclova. El operador, identificado como Ángel N, no logró detener su marcha al encontrarse de manera repentina con el vehículo volcado, por lo que se impactó contra este, incrementando la magnitud del accidente.

Pese a lo aparatoso del choque y al riesgo que representó para otros conductores, ambos operadores resultaron ilesos, descartándose la necesidad de atención médica en el lugar. No obstante, el impacto dejó las dos unidades de carga obstruyendo por completo la vía, lo que derivó en un intenso cuello de botella en ambos sentidos de la carretera.

Acciones de la autoridad

Decenas de automovilistas quedaron varados durante varias horas, generándose largas filas de vehículos y retrasos considerables para quienes transitaban por esta importante vía de comunicación entre Coahuila y Nuevo León. Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional, adscritos a la División Caminos, quienes se encargaron de tomar conocimiento del percance, levantar el peritaje correspondiente y coordinar las labores para retirar las unidades siniestradas. Asimismo, implementaron un operativo vial con el objetivo de restablecer la circulación lo antes posible y minimizar las afectaciones a los conductores que se dirigían a distintos destinos.