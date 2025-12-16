Sergio Verduzco, empresario de Grupo Server, hallado sin vida en Coahuila

-La noche de este lunes se registró una importante movilización de corporaciones de seguridad y servicios de emergencia en el fraccionamiento Quinta Real, luego del hallazgo del cuerpo sin vida del empresario Sergio Verduzco Rosán al interior de su domicilio particular.

Verduzco Rosán fue ampliamente reconocido en la capital coahuilense por su trayectoria en el sector de la construcción, así como por ser fundador del consorcio empresarial Grupo Server.

De acuerdo con los primeros informes oficiales, el cuerpo presentaba una lesión provocada por arma de fuego, motivo por el cual se iniciaron de inmediato las diligencias correspondientes.

Acciones de la autoridad

Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron al lugar para realizar el acordonamiento del área y el levantamiento de indicios, con el objetivo de esclarecer los hechos.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que una de las principales líneas de indagatoria apunta a un posible acto autoinfligido, sin que hasta el momento exista una conclusión definitiva.

De manera extraoficial, se informó que el empresario enfrentaba desde hace varios años conflictos legales y personales con sus hijos, situación que habría generado un entorno de tensión constante.

Detalles confirmados

No obstante, las autoridades señalaron que será a través de las investigaciones y de los estudios periciales como se determinen con precisión las causas del fallecimiento.

El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la práctica de la necropsia de ley, mientras que la Fiscalía General del Estado mantiene abierta la carpeta de investigación correspondiente.