Desaparece familia en Puebla; viajaban con frecuencia a Monterrey

Una familia completa se encuentra desaparecida desde el pasado 1 de mayo tras salir de su domicilio en Puebla.

Se trata de María Fernanda Cruz Rivas de 25 años de edad, Rita Riva Reyes de 53, Pablo Emilio Cruz Rivas de un año de edad, Óscar Fernando Cruz Rivas de un año y Airam Juliette Rauda Cruz de 6 años.

Un familiar de las personas identificado como Giovanni Cruz Rivas, contó al medio N+ que ellos solían viajar con frecuencia a Monterrey.

"Ella se comunicó conmigo y me habló triste, llorando, diciéndome que habían surgido ciertos problemas que no me podía comentar, después de eso le pregunté qué había pasado, si había surgido algún problema, si estaba bien, me dijo que se encontraba bien pero no me podía decir más", dijo el joven al medio antes citado.

Sin embargo, en su cuenta de Facebook el joven señaló que sus familiares desaparecieron en Monterrey donde vivían, pero como Fiscalía estatal no quería apoyarlo por ser de otro Estado, puso la dirección donde las vio por última vez en Puebla.