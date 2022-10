"Dios nos dio estos terrenos": aseguran invasores

FRONTERA COAH-. Decenas de personas mal asesoradas, durmieron en el predio que tomaron desde el pasado domingo, la mayoría de los que estaban ahí se ocultaban de los medios de comunicación y no querían dar declaración, anda maquinaria desmontando los terrenos sin importar que por ahí atraviesen ductos de Pemex y que se ponga en riesgo la vida de la población.

También lee: Orquestan invasión de predio industrial en Frontera

Adriana Torres Durón fue la única mujer que se atrevió a hablar, el resto no lo hizo por temor o vergüenza porque no solo hay gente que se dice ser de bajos recursos sino que también hay integrantes de partidos políticos, como el PAN.

"Toda la gente que estamos aquí no tiene para comprar un terreno por eso estamos, ya cuanto tiene que se fundó Frontera y esto no lo tenía nadie porque Dios lo destinó para nosotros", comentó la mujer quien llegó a Frontera la tarde del domingo, venía de la celebración en Espinazo y al ver a la gente en el lugar decidió unirse sin importar que esto sea un delito.

La gente que está ahí se escondía de las cámaras de medios de comunicación, se molestaban cuando se les quería interrogar, muchos de ellos de un estatus económico medio pero permanecerán ahí llueve, truene o relampaguee.

María Trinidad Sánchez, dijo que es mucha casualidad que durante muchos años esos predios no tuvieron dueños y que ahora que se posesionaron de ellos, salieron muchos con que son los propietarios.

"Si hay dueños que traigan el documento que los acredite como dueños, si es ilegal pero la gente está desesperada, yo no, yo si tengo donde vivir pero mis hijos no, mis hijos no están aquí ahorita peor aquí estoy yo", comentó.

Dentro de los presentes estaba el abogado Abelardo Sifuentes que aclaró que no está asesorando a nadie pero que el procedimiento que hacen los ciudadanos está manifestado en la ley, se llama usucapión, dijo que es un cordón industrial y que se tenía cierto tiempo para instalarse una empresa pero no pasó, pudieron regresar al primer propietario pero este renunció a este derecho porque no se presentó.

La mañana de este lunes maquinaria pesada entró a los predios para limpiarlos, muchos limpiaban con machetes y otros instrumentos pero llamó la atención el riesgo que implica que unidades pesadas estén sobre estos predios por donde atraviesan ductos de Pemex y pone en riesgo no solo a los paracaidistas sino a la población que vive en zonas aledañas.