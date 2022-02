Dispensario médico apoya a quien más lo necesita

MONCLOVA, COAHUILA. – No tener dinero para poder surtir la receta médica o acudir a la farmacia del IMSS o del ISSSTE y encontrarse con la novedad de que "no hay medicamentos" y "no hay para cuando se los surtan", es un verdadero problema, muy en especial para las personas con enfermedades crónico-degenerativas como alta presión y diabetes.

Sin embargo, gracias al trabajo altruista de la gestora social, Griselda Arreguín y del buen corazón y la solidaridad de ciudadanos monclovenses, a través del dispensario médico se han logrado surtir casi un centenar de recetas, que equivalen a cerca de 300 cajas de medicamentos.

Lo anterior fue dado a conocer por la propia gestora social, quien dijo que el dispensario se ha formado gracias a las donaciones que ha hecho la población, que afortunadamente ha superado sus padecimientos y ya no es necesario que sigan tomando sus tratamientos.

Y en el peor de los casos, son donados por los deudos que han fallecido a consecuencias de diversas enfermedades como el COVID19 o complicaciones de enfermedades cardiacas o de la diabetes.

Entre los medicamentos que destacan se encuentra diversas variantes de la insulina, como la HUMALOG Mix y la Insulina Isófona de acción intermedia, para los diabéticos que son insulinodependientes.

Además para los pacientes que padecen de angina de pecho tenemos a disposición los parches de Trinitrato de glicerilo.

De igual forma, gran parte de las medicinas para tratar la presión arterial alta como metropolol, dinitrato de isasorbide, atorvastatina, losartan, entre otros.

Además de medicamentos como pancreatina, fenitoína y gotas para enfermedades visuales como dorzolamida con timolol, hipromelosa y latanoprost y también hay en existencia aerosol de Beclometasona que se utiliza para evitar la dificultad para respirar, opresión en el pecho, sibilancia y tos ocasionado por asma en adultos y niños mayores de 5 años. Se encuentra en una clase de medicamentos llamados corticosteroides.

Ahora bien, aunque todo está a disposición de la población que lo requiera en calidad de donación, previa presentación de su receta médica no mayor a tres meses de antigüedad, se agradecerá que si tienen la posibilidad, poder hacer un donativo en especie de los siguientes productos, no importa la cantidad: pañales para adulto, material de curación y de ser posible bebidas tipo ensure para los pacientes diabéticos, que de igual forma serán donados para la población que lo necesite

El dispensario y la oficina de gestión, están ubicados en la calle Ignacio Zaragoza 203 local b , casi esquina con la calle Allende en la zona centro de Monclova y atiende en horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.