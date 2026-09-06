Ex trabajadores de AHMSA acuden al informe de Claudia Sheinbaum

Acuden ex trabajadores de AHMSA a segundo informe de Claudia Sheinbaum, esperan poder dialogar con ella para pedirle apoyo.

¿Qué buscan los ex trabajadores de AHMSA?

Los ex trabajadores de AHMSA esperan poder dialogar con Claudia Sheinbaum para solicitar apoyo en sus demandas laborales. La situación de los ex empleados ha sido crítica, y su presencia en el informe es un intento de visibilizar sus necesidades.

Contexto del informe de Claudia Sheinbaum

El segundo informe de Claudia Sheinbaum se ha convertido en un espacio importante para que los ex trabajadores de AHMSA expresen sus inquietudes. La expectativa es que la mandataria escuche sus peticiones y ofrezca soluciones concretas.

Reacciones de los ex trabajadores

La reunión con Claudia Sheinbaum es vista como una oportunidad para los ex trabajadores de AHMSA. Muchos de ellos han manifestado su esperanza de que sus demandas sean atendidas y que se logre un diálogo efectivo con la administración actual.