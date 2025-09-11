Abuelita protege a su nieta en explosión de pipa en Iztapalapa: tiene quemaduras en el 98% del cuerpo

Ciudad de México, 11 de septiembre de 2025 — El amor incondicional de una abuela por su nieta se convirtió en un acto heroico durante la trágica explosión de una pipa de gas ocurrida el miércoles en Santa Marta Acatitla, en inmediaciones del Puente de la Concordia, alcaldía Iztapalapa. Alicia Matías Teodoro, de 49 años, protegió con su cuerpo a su nieta de tan solo dos años de edad, salvándola de las llamas a costa de su propia vida.

La mujer, que se desempeñaba como checadora de transporte público en la zona del accidente, fue alcanzada por el fuego tras la explosión de una pipa con capacidad de 49 mil 500 litros de gas LP. Actualmente, Alicia se encuentra en estado crítico, con quemaduras en el 98% de su cuerpo, internada en la Clínica 53 del IMSS, donde recibe atención médica en terapia intensiva.

"No le tocaba estar ahí": la súplica de una hija

En medio de la incertidumbre y el dolor, la hija de Alicia pidió a las autoridades y al personal médico hacer todo lo posible por salvar a su madre.

"Por favor, haga todo lo que esté en sus posibilidades para salvar a mi mamá. No le tocaba estar ahí. Por favor, que la atiendan", expresó entre lágrimas.

La nieta de Alicia, identificada como Sulet, también resultó lesionada por el fuego. Aunque su estado de salud es reportado como estable, permanece bajo observación médica, anestesiada debido a las quemaduras que presenta en el rostro, brazos y piernas.

Una imagen que conmovió a redes sociales

En redes sociales se difundió una fotografía que captó el momento posterior a la explosión, donde se ve a Alicia caminando con dificultad junto a un elemento de la policía que la ayuda a cargar a su nieta. La escena, que muestra a la mujer visiblemente herida, refleja la magnitud del siniestro y el impacto humano del mismo.

Paramédicos se acercaron rápidamente para atender a ambas, quienes fueron trasladadas de urgencia para recibir atención médica especializada por quemaduras.

Lo que sabemos de la explosión

La tragedia ocurrió cuando una pipa de gas explotó mientras circulaba por la calzada Ignacio Zaragoza, generando una gigantesca bola de fuego que envolvió a varios vehículos particulares, unidades de transporte público y transeúntes.

De acuerdo con el Gobierno de la Ciudad de México, en la emergencia participaron el Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), Bomberos de la Ciudad de México, así como equipos de auxilio del Estado de México.

Hasta el último informe oficial, el saldo del siniestro era de al menos 90 personas lesionadas y cuatro fallecidos. La jefa de Gobierno, en coordinación con autoridades de salud, habilitó un canal para consultar los nombres de las personas hospitalizadas y los centros médicos a los que fueron trasladadas.

Consulta aquí la lista oficial de víctimas y hospitales

La familia pide apoyo y oraciones

Mientras médicos luchan por estabilizar a Alicia Matías, su familia ha solicitado apoyo ciudadano y oraciones para su recuperación. En redes sociales, el caso ha generado múltiples mensajes de solidaridad y llamados a reconocer el acto de valentía y amor de esta mujer que, sin pensarlo, se convirtió en heroína al salvar la vida de su nieta.

La historia de Alicia es una entre muchas que han salido a la luz tras esta tragedia. Mientras la ciudad intenta sanar sus heridas, actos como el suyo recuerdan la fuerza del amor y el sacrificio en medio del caos.