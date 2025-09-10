Apagón en Cuba: Investigación del ministerio de Energía y Minas

Cuba se queda sin luz: Suministro eléctrico se cae en todo el país. El ministerio de Energía y Minas de Cuba informa de un apagón en todo el país; investigan posibles causas.

El ministerio de Energía y Minas de Cuba informa de un apagón en todo su territorio, informó a través de su cuenta oficial de X.

Asimismo aseguró que por el momento se está investigando el motivo de este apagón de su sistema eléctrico. Cuba se queda sin luz: Suministro eléctrico se cae en todo el país; estas son las posibles causas.

A través de su cuenta oficial de X, el ministerio de Energía y Minas de Cuba dio a conocer que se produjo una desconexión total del Sistema Eléctrico, SEN.

Una de las posibles causas para este apagón, de acuerdo con el mismo ministerio de Energía y Minas de Cuba, es que esta desconexión de su sistema eléctrico está asociada a una salida inesperada de la CTE Guiteras. Cuba se queda sin luz: no es la primera vez.

Este apagón en Cuba, producido este miércoles, no es la primera vez que el país del Caribe se queda sin luz, tan sólo este año llevan 5 veces que no tienen energía eléctrica.

Datos informan que Cuba cuenta con 9,7 millones de habitantes y enfrenta desde hace más de un año una severa crisis energética por el mal estado de su infraestructura eléctrica.

Aseguran que el servicio eléctrico de Cuba depende de ocho obsoletas termoeléctricas y grupos electrógenos dispuestos a lo largo de la isla, que requieren del escaso combustible que tiene el país para funcionar, además de una red también desgastada.