Explosión de pipa en Puente de la Concordia deja 57 personas heridas en Iztapalapa

Explosión de pipa en Puente de la Concordia, Iztapalapa, deja 57 personas heridas; 19 se reportan en estado grave

Ciudad de México, 10 de septiembre de 2025 — Una fuerte explosión sacudió la zona oriente de la capital la tarde de este miércoles, luego de que una pipa cargada con gas se incendiara y explotara tras volcar en las inmediaciones del Puente de la Concordia, cerca de Santa Marta Acatitla y la calzada Ignacio Zaragoza, en la alcaldía Iztapalapa.

El incidente dejó un saldo preliminar de 57 personas lesionadas, de las cuales 19 se encuentran en estado grave, según confirmaron autoridades del Gobierno capitalino.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con los primeros reportes, el siniestro se originó tras la volcadura de una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas, lo que habría provocado una serie de explosiones consecutivas, generando una onda expansiva que afectó a múltiples personas y vehículos en las inmediaciones.

El evento movilizó a equipos de emergencia de distintas dependencias, incluyendo:

Bomberos de la Ciudad de México

Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM)

Protección Civil

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

En total, se desplegaron al menos cinco ambulancias, una unidad especial de rescate y personal médico especializado, con apoyo de autoridades federales y del Estado de México.

Traslado de personas heridas

Las personas lesionadas fueron canalizadas a diversos hospitales cercanos, con la siguiente distribución:

Hospital Regional Juan Ramón de la Fuente: 12 personas

Clínica del IMSS en Los Reyes La Paz: 15 personas

Clínica del ISSSTE Morelos: 15 personas

Hospital Ampliación Emiliano Zapata: 9 personas

ISSSTE Zaragoza: 1 persona

Instituto Nacional de Rehabilitación: 5 personas

Hospital Rubén Leñero: 1 persona

El IMSS activó su protocolo de emergencia y recibió a pacientes con quemaduras de segundo y tercer grado. Los servicios médicos se mantienen en alerta para recibir más casos si es necesario.

Autoridades en el lugar

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, se presentó en el sitio acompañada del secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, y de la titular de Protección Civil, Myriam Urzúa.

"Estamos atendiendo a todas las personas lesionadas. El gobierno capitalino permanecerá aquí hasta que se concluya el peritaje correspondiente y se garantice la seguridad en la zona. Se publicará la lista oficial de personas afectadas y se dará seguimiento a cada caso", afirmó Brugada.

Por su parte, César Cravioto, secretario de Gobierno, confirmó que el fuego ya ha sido completamente controlado, y se encuentran trabajando en la remoción de la pipa y vehículos dañados.

Afectaciones viales y al transporte público

El incidente generó fuertes afectaciones viales en una de las principales arterias del oriente de la ciudad, con cortes y desvíos en:

Autopista México-Puebla (ambos sentidos)

Eje 6 Sur

Puente de la Concordia

Calzada Ignacio Zaragoza

Calzada Ermita Iztapalapa

Avenida Las Torres

Carretera México-Texcoco

Asimismo, el transporte público también presentó alteraciones:

Metro CDMX: Estación Santa Marta de la Línea A permaneció cerrada por varias horas.

Cablebús: Servicio provisional en la Línea 2, operando solo entre Constitución de 1917 y San Miguel Teotongo.

Trolebús:

Línea 10: Servicio entre Constitución de 1917 y Acahualtepec.

Línea 11: Servicio entre Chalco y Parque Tejones.

Cronología de la emergencia

14:00 h aprox. – Se recibe el reporte de la volcadura de la pipa en la zona del Puente de la Concordia.

14:15 h – Comienzan explosiones; se activa protocolo de emergencia.

14:30 h – Arribo de bomberos, ERUM y SSC.

15:00 h – Inician traslados a hospitales.

16:00 h – Se controla el fuego y se realizan maniobras para retirar unidades calcinadas.

17:00 h – Clara Brugada informa saldo preliminar de 57 personas heridas.

18:30 h – Se restablece parcialmente la circulación en la zona.

Investigación en curso

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya realiza el peritaje correspondiente para determinar las causas exactas del accidente y establecer responsabilidades.

Llamado a la población

Las autoridades han hecho un llamado a la ciudadanía a evitar la zona del Puente de la Concordia mientras continúan las labores de limpieza, peritaje y apoyo a los afectados.

El Gobierno de la Ciudad de México aseguró que brindará atención médica, psicológica y económica a las personas heridas y sus familias.