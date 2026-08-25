Deportación de John Doe a México detenida por fallo judicial

Una jueza federal ordenó al gobierno de Donald Trump que trajera de regreso de inmediato a un hombre mexicano que fue deportado este mes, pese a haber demostrado ante un tribunal migratorio que probablemente enfrentaría tortura en México.

El hombre, de casi 50 años y a quien los documentos judiciales identifican únicamente como John Doe, ayudó a las autoridades estadounidenses al brindar testimonio contra los cárteles de drogas mexicanos. El hombre aportó información a las fuerzas del orden estadounidenses que ponía su vida y la de sus familiares en un "riesgo significativo", según la orden emitida el viernes por la jueza Stephanie Gallagher, en Maryland. El tribunal determinó que la revocación por parte del gobierno de las protecciones que impedían su expulsión "probablemente violó sus derechos al debido proceso", y excedió la autoridad legal del gobierno.

Acciones de la autoridad

El director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) procedió a revocar sus protecciones luego de que el Departamento de Estado recibió garantías diplomáticas por parte del gobierno mexicano de que el hombre no sufriría ningún daño, según información de antecedentes del caso incluida en la orden de la jueza.

Impacto en la comunidad

El fallo fue el más reciente revés legal a la campaña de deportación masiva del presidente Trump en un momento en que los funcionarios del gobierno enfrentan presión de su base para acelerar las expulsiones.