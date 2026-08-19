Sheinbaum llama a austeridad en la Suprema Corte

La presidenta Claudia Sheinbaum criticó este miércoles 19 de agosto la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) relacionada con la posibilidad de contar con recursos para seguros de gastos médicos mayores para sus integrantes.

"No a los privilegios, Juárez luchó contra los privilegios y los fueros, el mejor presidente de la Corte que ha habido en la historia. Hay que recordar la historia y cómo se llegó, y porqué se llega entonces no estoy de acuerdo con que haya privilegios."

Claudia Sheinbaum

Durante la Mañanera del Pueblo, Sheinbaum cuestionó que integrantes del Poder Judicial mantengan este tipo de beneficios financiados con recursos públicos y consideró que se trata de privilegios que no deberían existir entre los servidores públicos.

Sheinbaum cuestiona la posibilidad de seguros médicos para ministros de la SCJN

"No a los privilegios", afirmó la presidenta Sheinbaum, quien incluso ironizó sobre el ambiente dentro del edificio de la Suprema Corte al señalar que "algo pasa cuando entran ahí a ese edificio, como que se transforman".

La presidenta recuerda la lucha de Juárez contra los privilegios en el servicio público

La crítica de Sheinbaum se da en el contexto de la austeridad republicana, un principio que ha promovido su administración y que busca eliminar los beneficios excesivos en el sector público. La presidenta enfatizó la importancia de recordar la historia y la lucha por la igualdad en el servicio público.

La crítica de Sheinbaum se da en el contexto de la austeridad republicana

La postura de Claudia Sheinbaum refleja un creciente descontento hacia los privilegios en el Poder Judicial, un tema que ha generado debate en la sociedad mexicana. La presidenta busca que todos los servidores públicos se alineen a los principios de austeridad y equidad.