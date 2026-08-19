Chivas recibe 12 millones por el fichaje de Hormiga González con Olympiacos

Es oficial: Hormiga González deja Chivas y ficha por Olympiacos por 12 mdd.

Hormiga González cumplirá su sueño de jugar en Europa tras concretarse su fichaje con el Olympiacos de Grecia; Chivas recibirá 12 millones de dólares.

Armando Hormiga González dejará a Chivas para convertirse en nuevo jugador del Olympiacos de Grecia, fichaje que se cerró a cambio de 12 millones de dólares.

De acuerdo con varios reportes de prensa, entre ellos el de César Luis Merlo, especialista en fichajes, las directivas de Chivas y Olympiacos alcanzaron un acuerdo definitivo para concretar el traspaso de "la Hormiga" al fútbol europeo.

¿Qué condiciones se dieron para el fichaje?

Chivas no recibirá los 15 millones de dólares que pedía. La cláusula de rescisión de Hormiga González era de 15 millones de dólares, por lo que Chivas tuvo que ceder para darle la oportunidad de emigrar al delantero. La operación por Hormiga González se cerró en un monto de 12 millones de dólares, que alcanzaría los 13 millones con variables fijas.

Detalles del acuerdo entre Chivas y Olympiacos

Con este fichaje, el Olympiacos adquiere el 80 % de los derechos de Hormiga González, mientras que Chivas mantendrá el 20 % restante de su ficha para una venta futura.