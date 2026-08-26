Erik Lira acepta recorte salarial para fichar con Mónaco

Erik Lira sacrifica casi 40 % de su sueldo para fichar con Mónaco

El mediocampista mexicano tendría acordado un contrato por cinco años y espera autorización para viajar a Francia y presentar exámenes médicos.

El sueño europeo le costará caro a Erik Lira. El mediocampista mexicano está dispuesto a renunciar a casi 40 % del sueldo que percibe en Cruz Azul para facilitar su fichaje con el AS Mónaco y competir en la Ligue 1 de Francia. De acuerdo con ESPN, el "Pitbull" es uno de los futbolistas mejor pagados de La Máquina, pero aceptó reducir sus ingresos ante la posibilidad de dar el salto al Viejo Continente.

¿Qué motivó la decisión de Erik Lira?

Su decisión habría sido clave para convencer al club del Principado de insistir por sus servicios y presentar tres propuestas a Cruz Azul. La operación podría alcanzar 10 millones de euros: siete millones fijos y tres más en variables por 80 % de los derechos del seleccionado nacional.

Lira ya tendría acordado un contrato por cinco temporadas y estaría a la espera de recibir autorización para viajar a Francia, presentar exámenes médicos y firmar.

¿Cómo afectará esto al Mónaco?

El Mónaco ahora necesita liberar una plaza de extranjero; la posible salida de Folarin Balogun hacia la Premier League ayudaría a destrabar ese punto.