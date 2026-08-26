Claudia Sheinbaum condiciona reunión con Trump: busca acuerdos

Claudia Sheinbaum condicionó una reunión con Donald Trump a lograr acuerdos y evalúa asistir al G20 en Miami.

La presidenta Claudia Sheinbaum dejó abierta la posibilidad de reunirse personalmente con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aunque aclaró que el encuentro podría concretarse cuando existan avances en los principales temas de la agenda bilateral. A pocos días de presentar su Segundo Informe de Gobierno, la mandataria explicó que México mantiene comunicación constante con Washington para atender asuntos relacionados con seguridad, migración, comercio y aranceles.

La presidenta Claudia Sheinbaum busca acuerdos antes de reunirse con Trump

Durante La Mañanera del Pueblo, un reportero le preguntó si consideraba necesario un encuentro cara a cara con Trump para destrabar los pendientes entre ambos países.

"Cuando lleguemos a un acuerdo, ya podríamos reunirnos", respondió Sheinbaum entre risas.

Sheinbaum ha mantenido comunicación constante con la Casa Blanca sobre temas bilaterales

Aunque todavía no existe una fecha confirmada para una nueva reunión presencial, Sheinbaum aseguró que la comunicación con la Casa Blanca se mantiene de manera constante.

La presidenta señaló que ha sostenido 21 llamadas telefónicas con Trump, además de coincidir con él durante el Mundial de Fútbol, primero en el sorteo de grupos y posteriormente en la final del torneo.

La mandataria mexicana ha tenido 21 llamadas con Trump y coincidencias en eventos

Los contactos no se limitan a los mandatarios. Los equipos de ambos gobiernos mantienen conversaciones sobre los asuntos pendientes y buscan avanzar en las negociaciones que involucran la relación comercial y la seguridad entre México y Estados Unidos.