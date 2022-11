Fiscal de Morelos defiende la autopsia hecha a Ariadna “jamás dijmos que no tenía golpes”

Morelos.- Uriel Carmona Gándara, el fiscal general de Justicia de Morelos, dijo en una entrevista a medios de comunicación que no tiene intención de renunciar a su cargo y defendió la autopsia que se hizo a Ariadna Fernanda López en su estado.

En su participación con el periodista Ciro Gómez Leyva, dijo desconocer el dictamen de la segunda necropsia practicada al cuerpo de la chica, que fue hecha por autoridades de la Ciudad de México y que, presuntamente, desmiente lo dicho por la Fiscalía de Morelos.

Añadió que no conoce los resultados obtenidos por los capitalinos y aseguró que nunca se dijo que la joven no contaba con golpes, sino que se determinó que estos no fueron la causa de muerte.

“Nosotros jamás dijimos que no tenía golpes el cuerpo de esta joven, dijimos que las lesiones provocadas por golpes como son equimosis y escoriaciones no fueron las causas de la muerte.

“El dictamen de necropsia se realizó por médicos forenses certificados pertenecientes a una fiscalía autónoma, ajenos a la alteración de pruebas o fabricación de delitos y que fueron los primeros que tuvieron contacto con el cadáver de la víctima”, dijo el fiscal en defensa de los resultados de sus análisis.

Las declaraciones de Carmona Gándara ocurrieron horas después de que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, lo acusó de encubrir el feminicido de la joven de 27 años por presuntas conexiones con uno de los presuntos implicados.

Ayer por la tarde, en una rueda de prensa para mostrar avances en la investigación, la funcionaria capitalina dijo que solicitó a la Fiscalía de CDMX que revise el presunto encubrimiento de la Fiscalía General de Justicia de Morelos y lo lleve a la FGR.

“He solicitado a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México que de vista a este caso de encubrimiento del fiscal general de justicia del Estado de Morelos, a la Fiscalía General de la República (FGR), porque queremos que nunca más se culpe a una mujer, se le victimice, se le menosprecia y se encubra un feminicidio.

“Como lo he dicho siempre, en nuestro caso siempre vamos a estar del lado de las víctimas y de la justicia. Consideramos que hay un encubrimiento del fiscal general de Justicia del Estado de Morelos”, dijo Sheinbaum.