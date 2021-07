´Fox´ no quería que Will Smith protagonizara Día de la Independencia

Noticias

20th Century Fox creía que Will Smith arruinaría la taquilla estadounidense por ser afroamericano.

Pensar en la Independencia de los Estados Unidos es posicionar en nuestra mente la película "Día de la Independencia", misma que fue protagonizada por Will Smith.

Ahora que se celebró el 25 aniversario de esta película dirigida por Roland Emmerich y producida por el también guionista Dean Devlin, se revela un curioso dato sobre el actor principal.

Resulta que un prejuicioso 20th Century Fox no creía que Will Smith, de ahora 52 años de edad, pudiera conquistar la taquilla estadounidense.

Día de la Independencia pudo ser protagonizada por Ethan Hawke

En declaraciones para The Hollywood Reporter, los creativos revelaron que pensaron en Ethan Hawke para el protagónico de Día de la Independencia; sin embargo, él era muy joven.

Por lo que Will Smith les pareció perfecto para meterse en la piel del Capitán Steven Hiller y hacer equipo con Jeff Goldblum quien personifica a David Levinson.

Pero al estudio no les pareció Will Smith, creyeron que su presencia arruinaría la taquilla.

El tono de piel de Will Smith representó para Fox un problema

El director de Día de la Independencia, Roland Emmerich se sinceró: "El estudio dijo ´no, no nos gusta Will Smith. No está probado. No trabaja en (mercados) internacionales´".

A lo que el guionista Dean Devlin añadió: "Nos dijeron, ´si le dan el papel a un hombre negro, van a matar la taquilla internacional´".

Pero los creativos se aferraron, argumentaron que la película era de extraterrestres y aseguraron que la audiencia extranjera la recibiría muy bien.

"Fue una gran pelea y Roland realmente se sostuvo y eventualmente ganó", dijo el escritor Dean Devlin.

Al final con Will Smith ganó en taquilla mundial más de 800 millones de dólares, convirtiéndose en la favorita de la época.

Día de la Independencia representó un gran salto para la carrera de Will Smith, además de la película Bad Boys que llegó al cine en 1995.

El actor estaba encasillado en la comedia por su protagónico en la serie "El Príncipe del Rap".