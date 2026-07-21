Emmanuel Macron impulsa ley que prohíbe redes sociales a menores en Francia

Francia prohíbe redes sociales a menores de 15 años; es el primer país en Europa. La prohibición de Francia busca proteger a niños y adolescentes. El Parlamento de Francia aprobó este 21 de julio una ley que prohíbe el acceso a las redes sociales a los menores de 15 años, siendo el primer país de la Unión Europea en adoptar esta medida.

El mismo presidente de Francia, Emmanuel Macron, calificó la iniciativa como fundamental para proteger a niños y adolescentes, de un entorno digital que ha comparado con una "jungla".

¿En qué consiste la ley de Francia que prohíbe el acceso a redes sociales a menores de 15 años?

La prohibición de Francia sobre el acceso a redes sociales a menores de 15 años se ejecutará de forma progresiva en dos fases fundamentales. A partir del 1 de septiembre de 2026, al inicio del curso escolar, los menores de 15 años no podrán crear nuevas cuentas en ninguna red social.

Posteriormente, las plataformas en Francia tendrán un plazo de cuatro meses, hasta enero de 2027, para identificar y cerrar las cuentas que pertenezcan a estos niños y adolescentes. Además, la ley refuerza la desconexión digital al prohibir el uso de teléfonos móviles en entornos escolares.

Con una votación de 279 votos a favor y 81 en contra, la legislación surge ante la creciente preocupación por el impacto de redes sociales en la salud, seguridad y el bienestar de los adolescentes.

Excepciones a la prohibición de redes sociales en Francia

La prohibición de Francia de redes sociales a menores de 15 años contará con algunas excepciones. La ley contempla algunas excepciones, permitiendo enciclopedias y plataformas educativas. Por su parte, servicios como YouTube o WhatsApp, la prohibición se aplicará a funciones sociales (comentarios o canales), pero no necesariamente a la mensajería o visualización de vídeos.