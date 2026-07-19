Hombre cae de azotea mientras limpia tinaco en Monclova

Un hombre de 42 años resultó lesionado tras caer de aproximadamente tres metros mientras realizaba labores de limpieza en su vivienda de la colonia Tierra y Libertad.

Juan Ángel de León, quien, de acuerdo con la información recabada en el lugar, perdió el equilibrio cuando trabajaba sobre la azotea y cayó desde el segundo piso, impactándose contra el suelo.

Accidente en la colonia Tierra y Libertad

El reporte al sistema de emergencias movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Seguridad Pública, quienes acudieron para brindar auxilio al afectado y resguardar el área.

Durante la valoración prehospitalaria, los socorristas detectaron que el hombre presentaba dolor intenso y dificultad para apoyar la extremidad inferior izquierda. Debido a la naturaleza de las lesiones, fue inmovilizado y preparado para su traslado a una unidad médica.

Atención médica y diagnóstico

Al no contar con seguridad social, Juan Ángel fue ingresado al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde sería sometido a estudios radiográficos para determinar el alcance de las lesiones. La valoración médica inicial apuntó a un posible esguince en el tobillo izquierdo, por lo que permanecería bajo observación mientras los especialistas descartaban lesiones de mayor gravedad.