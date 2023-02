FUERA DE CONTRATO

La semana que hoy arranca será movida en el aspecto laboral, se insiste la aplicación de acciones por parte de AHMSA y mover su personal de confianza al ICC, claro en todo caso y no paguen la energía eléctrica, situación que volvería a complicar las cosas para la empresa y sus trabajadores.

Por otro lado el tema del salario a los sindicalizados hay compromiso de que será hoy antes de la una de la tarde, que ya se programó y eso ha traído reacciones entre la raza, incluso amenazan con movilizarse, creo que fuera de sentido, es cierto es su salario pero el resto del personal nada que ver.

Ya no es tiempo para volver a sacar el tema de que esta semana habrá acuerdo, eso solo lo conocen aquellos que se encuentran en negociación, en San Antonio, miles de comentarios se han hecho y todo sigue igual, la gente ya se cansó de escuchar un día si y al siguiente también sobre la negociación.

Oro tema es Teksid cacería de trabajadores que por años formaron parte de la CTM, les aplican su baja, por presión el Sindicato Minero, que según dice protege y vela por los intereses de los trabajadores pero en la práctica es mentira, todo lo contrario represión al cien por ciento.

Y hoy como todos los lunes el fiscalista Cesar Villarreal Ramos, comparte este bonito mensaje, la verdad que en un tanto complicado entender el significado del perdón sobre todo cuando alguien te hizo un daño, te afecto en tu vida por ello la importancia de analizar y muy bien la lectura.

El perdonar es muy importante si tú quieres vivir una vida extraordinaria. Me he encontrado con muchas personas atrapadas en sus culpas, pesares y en sus rencores, muchos de ellos queriendo poder perdonar pero "no pueden", están luchando consigo mismo, y pasa porque sus expectativas son equivocadas acerca del perdón.

Es cierto que la vida no es justa, que hay gente que lastima, que te han hecho daño y que no merecen tú perdón. Pero, ¿Será eso lo que Dios quiere para tu vida? ¿Será que el quiere que vivas amargado?

Entiende que el rencor no es un sentimiento agradable. Cada vez que piensas en la persona o en la circunstancia que lo provocó, vuelves a experimentar todas esas sensaciones desagradables como: ira, impotencia, frustración, dolor, ansiedad... todo eso es basura toxica que te causa estragos físicos en tu salud y emocional en tu mente.

Pero si Dios no quiere que viva amargado, ¿Qué hago con esas heridas? ¿Cómo saco este rencor? ¿Cómo perdono?

Es importante entender lo que es el perdón, y lo que no es.

1. No es un asunto de emociones. No tenemos que esperar sentir alguna simpatía por el ofensor, para poder perdonarle. 2. No es excusar. No significa aprobar lo que hizo esa persona. No necesitamos estar de acuerdo con el ofensor ni tenemos que buscar excusas por su comportamiento.

3. No significa confiar nuevamente en el ofensor. Esto es particularmente importante cuando el ofensor no se arrepiente (y esto es muy frecuentemente el caso). El perdón, en este caso, no significa que la relación personal sea restaurada. La relación es restaurada solamente cuando el ofensor se arrepiente sinceramente, pide perdón y hace restitución. Mientras no sucede esto, no hay razón para confiar en él, ni mucho menos tener una relación amistosa con él.

4. No es olvidar. Algunos piensan que no han perdonado realmente porque siguen sintiéndose heridos y no pueden olvidar la ofensa. El "olvidar" de Dios significa que El ya no recordará estos pecados "en contra de nosotros" (Salmo 79:8), o sea, ya nos utilizará para acusarnos.

5. Perdonar es una decisión. Es un asunto "legal". Perdonar significa "soltar" o "condonar una deuda".

Dificil de entender verdad?

Dios los bendiga

Nos leemos mañana..