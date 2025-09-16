Origen del Desfile Militar del 16 de Septiembre en México

El desfile militar del 16 de septiembre tiene sus orígenes en 1918, cuando el entonces presidente Venustiano Carranza decidió conmemorar de manera solemne el inicio de la lucha por la Independencia nacional.

Ese año, el mandatario salió del Palacio Nacional acompañado de su gabinete, representantes de los poderes Legislativo y Judicial, así como del cuerpo diplomático. Juntos se dirigieron a la Columna de la Independencia, en medio de vítores de más de 200 mil personas que abarrotaron el Zócalo y las calles principales de la capital.

Al llegar al monumento, la banda de policía y los asistentes entonaron el Himno Nacional, tras lo cual Carranza leyó en voz alta el Acta de Independencia y los nombres de los héroes insurgentes. Posteriormente, el Ejecutivo regresó al Palacio Nacional para presenciar, desde el balcón, el primer desfile militar.

La marcha fue encabezada por la vanguardia de lanceros del Ejército Constitucionalista, con uniformes de gala, y marcó el inicio de una tradición histórica que hasta hoy se mantiene como un símbolo de unidad, identidad y orgullo nacional cada 16 de septiembre.