Influencers Karely Ruiz y Tammy Parra destacan en apoyo a víctimas de explosión en Iztapalapa

Influencers Karely Ruiz y Tammy Parra destacan en redes por su apoyo a víctimas de explosión en Iztapalapa

Tras la tragedia ocurrida el 10 de septiembre, ambas creadoras de contenido se sumaron a las labores de ayuda, generando reacciones encontradas en redes sociales.

El pasado 10 de septiembre, una pipa que transportaba 49 mil 500 litros de gas LP volcó y explotó en las inmediaciones del Puente La Concordia, en la alcaldía Iztapalapa, Ciudad de México. El accidente dejó un saldo de 10 víctimas mortales y alrededor de 90 lesionados, de los cuales 54 permanecen hospitalizados, según datos proporcionados por la jefa de Gobierno, Clara Brugada Molina.

El hecho provocó un gran impacto en todo el país, generando una ola de solidaridad por parte de colectivos, autoridades y también de personalidades del entretenimiento y redes sociales. Entre ellas, destacaron las influencers Karely Ruiz y Tammy Parra, quienes compartieron su apoyo a través de sus plataformas digitales.

Karely Ruiz: apoyo a distancia y coordinación con amigos

Desde su residencia en Nuevo León, Karely Ruiz mostró interés en apoyar a las personas afectadas por la explosión, aunque reconoció la dificultad de trasladarse a la Ciudad de México. A través de sus redes sociales, la creadora de contenido pidió orientación sobre cómo podía ayudar:

"¡Si necesitan mis redes para difundir información sobre lo que sucedió hoy en Iztapalapa, solo mándenme mensaje! Quisiera apoyar pero no sé cómo. Si alguien me puede decir dónde me puedo comunicar o cómo puedo ayudar, díganme".

Asimismo, Ruiz explicó que contaría con la ayuda de amigos para canalizar su apoyo de manera segura:

"Como ustedes saben, no es tan fácil viajar a CDMX, por el momento se me complica. Pero mi amigo @zadrigman me ayudará a llevar ayuda a los hospitales. Él se hará cargo por si alguien quiere sumarse a la ayuda, manden mensaje. Me tomé el atrevimiento de pedirle ayuda ya que mucha gente se aprovecha de la situación y a veces no sabemos las intenciones (no todos) pero me pasó una vez y ya me da miedo".

Cabe recordar que Karely Ruiz no es ajena a este tipo de acciones; previamente ha apoyado a víctimas del huracán Otis en Acapulco y de casos de emergencia en los que se han visto involucrados otros creadores de contenido como Lupita TikTok.

Tammy Parra: apoyo directo y críticas en redes

Por su parte, Tammy Parra documentó su contribución a las víctimas en un vlog, mostrando cómo llevó alimentos y apoyo a familias afectadas. En su recorrido, se trasladó en Metro de la Ciudad de México hacia hospitales que recibieron a los lesionados, instaló una mesa para regalar comida y promovió donaciones de sangre, cobijas y material de curación.

En sus videos, Parra compartió reflexiones sobre la solidaridad:

"Nosotros no somos los únicos ayudando, aún así se necesita mucha ayuda" y "Quien no vive para servir, no sirve para vivir".

Sin embargo, como suele ocurrir con influencers, sus acciones generaron opiniones divididas. Algunos usuarios la criticaron por supuestamente monetizar la tragedia, mientras que otros defendieron su labor:

Críticas: "Pero sin grabar", "Ahora sin monetizar".

Defensas: "Pues monetizando es que se logra ayudar", "Al menos ella está brindando apoyo, ustedes solo comentan para criticar".

Impacto y solidaridad en redes

El caso de Karely Ruiz y Tammy Parra refleja cómo figuras públicas pueden movilizar apoyo a través de sus comunidades digitales, aunque también se enfrentan a la crítica por la exposición de sus acciones.

A raíz de la explosión, se observó un aumento en la difusión de información sobre donaciones, centros de acopio y atención a afectados, lo que demuestra que la solidaridad en redes sociales puede complementar la ayuda oficial, siempre que se canalice de manera segura y responsable.