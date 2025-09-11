Gobierno de Coahuila y CONAGUA colaboran por el campo coahuilense

Monterrey, Nuevo León; a 11 de septiembre de 2025. En un trabajo coordinado entre el Gobierno del Estado y la CONAGUA, se concretó la asignación de 3 millones de pesos destinados a mejoras en la red de distribución de agua de la Unidad de Riego La Fragua, en beneficio directo de productores de la Región Norte del Estado.

En seguimiento a las gestiones del gobernador Manolo Jiménez Salinas para fortalecer al campo coahuilense, el secretario de Desarrollo Rural, Jesús María Montemayor Garza, sostuvo una reunión de trabajo con Luis Carlos Alatorre Cejudo, titular de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) Cuenca Río Bravo.

El titular de la SDR destacó que este logro es resultado de la coordinación permanente entre el Gobierno del Estado y la Federación, así como del compromiso de atender de manera inmediata las necesidades del sector rural.

"A nombre del gobernador Manolo Jiménez Salinas, refrendamos nuestro compromiso de seguir trabajando junto con Conagua para garantizar infraestructura eficiente, que permita un uso responsable del agua y que asegure la productividad del campo coahuilense", señaló Montemayor Garza.

Con estas acciones, el Gobierno de Coahuila reafirma su compromiso de apoyar a las y los productores de todas las regiones del estado, generando condiciones que fortalezcan la economía rural y el bienestar de las familias.