Estudiante atenta contra su vida en Palaú

VILLA DE PALAÚ, COAH.- Un caso de intento de suicidio se registró recientemente en esta Villa, hecho que puso en alerta a la comunidad educativa y a las autoridades locales.

Una estudiante de secundaria atentó contra su existencia ingiriendo pastillas de loratadina, situación que derivó en una rápida movilización de familiares y cuerpos de emergencia.

La madre de la joven relató a las autoridades policiales que, al notar el delicado estado de salud de su hija, solicitó de inmediato el auxilio correspondiente para trasladarla al hospital más cercano, donde recibió atención médica oportuna.

Gracias a la intervención oportuna, la menor logró ser estabilizada y se encuentra bajo observación.

Este caso, ocurrido hace algunos días, generó preocupación entre las instituciones educativas, que fueron notificadas de lo sucedido.

Acciones de la autoridad

La alerta se extendió hacia organismos de protección de menores, quienes han reforzado las medidas de acompañamiento psicológico y emocional en la región.

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (PRONNIF) informó que recientemente se han atendido al menos dos casos similares en los que menores, afectados emocionalmente, han intentado escapar por la llamada "puerta falsa".

La licenciada Lorena Long Guedea señaló que se han implementado acciones inmediatas para brindar apoyo integral a los adolescentes en riesgo.

Medidas implementadas

Entre las medidas aplicadas se incluyen atención psicológica, suministro de medicamento psiquiátrico cuando es necesario, así como pláticas y programas de prevención.

El objetivo, enfatizó Long Guedea, es rescatar a los menores de la depresión y ofrecerles herramientas para enfrentar sus problemas emocionales, evitando que situaciones como la ocurrida en Palaú se repitan.