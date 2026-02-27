Julión Álvarez y Jorge Medina generan controversia en su concierto

Julión Álvarez volvió a colocarse en tendencia luego de que se viralizara un fragmento de un concierto que ofreció junto a Jorge Medina, donde ambos intercambian bromas sobre el escenario.

En el video, que circula en redes sociales, se escucha a los cantantes hacer comentarios en tono jocoso en referencia a una sobrina de Medina. Aunque el momento ocurrió dentro del ambiente relajado del espectáculo, las opiniones entre usuarios se dividieron: mientras algunos lo interpretaron como parte de la dinámica y el humor habitual entre colegas, otros consideraron que los comentarios pudieron resultar inapropiados.

El video de Julión Álvarez y Jorge Medina se vuelve viral en redes sociales.

El tema también fue abordado en el programa Ventaneando, donde surgieron posturas encontradas. Algunos conductores señalaron que pudo tratarse simplemente de una actuación dentro del contexto del show, mientras que Pati Chapoy fue más crítica y relacionó el episodio con antiguos señalamientos sobre el consumo de alcohol en la vida del cantante.

Opiniones divididas sobre el humor de Julión Álvarez y Jorge Medina en el concierto.

Hasta el momento, ni Julión Álvarez ni Jorge Medina han emitido una postura oficial respecto a lo ocurrido. Por su parte, gran parte de los seguidores del intérprete consideran que se trató únicamente de una broma escénica y recuerdan que el artista está casado desde 2011.

El programa Ventaneando analiza el momento viral de Julión Álvarez y Jorge Medina.

El episodio vuelve a abrir el debate sobre los límites del humor dentro de los conciertos y cómo ciertos momentos, al difundirse fuera de contexto en redes sociales, pueden generar distintas interpretaciones.