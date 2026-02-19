Bill Gates cancela su discurso en la Cumbre de IA en Nueva Delhi

En un giro inesperado que ha captado la atención internacional, Bill Gates decidió cancelar su participación en la Cumbre de Impacto de Inteligencia Artificial 2026 que se celebra en Nueva Delhi, India, pocas horas antes de que fuera a pronunciar su discurso principal. Esta decisión ocurre en medio de una renovada polémica tras la publicación de miles de documentos relacionados con el caso del financiero Jeffrey Epstein, que han colocado el nombre del cofundador de Microsoft bajo un intenso escrutinio público.

¿Qué sucedió exactamente?

Bill Gates había sido invitado a dar un keynote speech en el foro de IA, un evento de alto perfil presidido por el primer ministro de India, Narendra Modi, y al que asistían líderes globales y directivos de grandes empresas tecnológicas. Sin embargo, a pocas horas del inicio, la Fundación Gates anunció que el empresario no subiría al podio, explicando que esta decisión buscaba "asegurar que el enfoque permanezca en las prioridades clave de la cumbre".

En su lugar, Ankur Vora, presidente de las oficinas de la fundación para África e India, representó a la organización durante el evento.

¿Por qué se retiró?

El motivo está vinculado a una nueva oleada de atención sobre la relación de Gates con Jeffrey Epstein, el financista condenado por tráfico sexual y que posteriormente murió por suicidio mientras enfrentaba cargos federales. Recientemente, el Departamento de Justicia de Estados Unidos liberó miles de documentos, incluidos correos electrónicos y comunicaciones que mencionan a figuras prominentes, entre ellos a Gates. Estas filtraciones reavivaron críticas y preguntas en medios y redes sociales sobre el alcance y naturaleza de los vínculos entre Gates y Epstein.

Aunque no hay acusaciones formales de conducta sexual impropia contra Gates en esos archivos, algunos correos sugieren reuniones, intercambios y comunicaciones que han generado desinformación y especulación pública. Los representantes de Gates han rechazado categóricamente las acusaciones que circulan en torno a estos documentos, calificándolas de "absolutamente absurdas y completamente falsas".

Un contexto más amplio

La controversia se intensificó después de que estos correos fueran parte de un volumen mucho mayor de documentos del caso Epstein que se publicó en cumplimiento de una ley de transparencia estadounidense. Este conjunto incluye millones de páginas, miles de videos y numerosas imágenes, lo que ha llevado a que nombres de figuras públicas se asocien con Epstein, tanto de forma directa como tangencial.

En declaraciones anteriores, Gates había reconocido que su relación con Epstein fue un "error de juicio" y dijo que lamentaba haber pasado tiempo con él, aunque insistió en que nunca hubo participación en conductas delictivas ni asistió a lugares asociados con el financista.

Un evento marcado por polémica

No es la primera vez que la cumbre de IA enfrenta problemas. El evento, que busca posicionar a India como un centro global de desarrollo y gobernanza en inteligencia artificial, ha sido señalado también por críticas relacionadas con organización, logística y otras controversias internas. La retirada de Gates es sin duda uno de los eventos más comentados de esta edición.