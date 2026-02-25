Detienen a dos y aseguran sustancias ilícitas en Melchor Múzquiz

MELCHOR MÚZQUIZ, COAH.- La Fiscalía General del Estado, Delegación Carbonífera, llevó a cabo la noche del martes dos cateos simultáneos en distintos domicilios del municipio de Múzquiz.

Las acciones se realizaron como parte de las labores de investigación y combate a la delincuencia en la Región Carbonífera, participando autoridades de seguridad de los tres órdenes de gobierno.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía, licenciado Diego Garduño Guzmán, informó que los operativos se desplegaron en la colonia Infonavit-Reforma, ubicada al oriente de la cabecera municipal, donde se aseguraron diversos indicios relacionados con actividades ilícitas.

Durante los cateos, se decomisó un narcótico con características similares a la metanfetamina. El material quedó bajo resguardo y será sometido a análisis en química forense para determinar su peso exacto y confirmar su composición.

Asimismo, las autoridades reportaron la detención de dos personas: una mujer y un hombre, quienes fueron puestos a disposición del Ministerio Público para continuar con las investigaciones correspondientes. Su situación jurídica se definirá en las próximas horas.

Detalles confirmados

Con estas acciones, más otro cateo realizado en el Municipio de Sabinas este miércoles, la Delegación Carbonífera suma 23 cateos realizados en la región, en lo que va del año.

La Fiscalía reitera su compromiso de mantener operativas constantes para garantizar la seguridad de los habitantes y frenar la presencia de grupos delictivos.