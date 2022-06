Lightyear 'cancela aterrizaje' en al menos 14 países por beso lésbico

Catorce países, todos ellos de Oriente Medio y Asia, no proyectarán la esperada película Lightyear de Pixar y Walt Disney Company cuando llegue a los cines esta semana, según informó el lunes una fuente familiarizada con el asunto. Los Emiratos Árabes Unidos dijeron que prohibieron la película porque incluye una relación entre personas del mismo sexo y viola las normas de contenido de los medios de comunicación del país. La homosexualidad se considera un delito en muchos países de Oriente Medio.

Representantes de otros países, como Arabia Saudita, Egipto, Indonesia, Malasia y Líbano, no respondieron inmediatamente a las solicitudes de comentarios a Reuters sobre por qué no permitirían la exhibición de la película. Lightyear es una película que guarda cierta relación con la aclamada franquicia Toy Story de Pixar. El actor recordado por dar vida a Capitán América en Marvel, Chris Evans, da voz al personaje principal, Buzz Lightyear, en la versión original. En la película, la gran amiga de Buzz se casa con otra mujer. Una escena que muestra los hitos de la relación de la pareja incluye un breve beso en un acto.

La productora de Lightyear, Galyn Susman, dijo que suponía que la película tampoco se proyectaría en China, aunque Disney aún no ha recibido una respuesta oficial de las autoridades de ese país. China ha rechazado otras representaciones de la homosexualidad en pantalla en el pasado.

"No vamos a cortar nada, especialmente algo tan importante", dijo Susman a Reuters en el estreno de la película en Londres. Lightyear se estrenará en cines de México desde el próximo jueves 16 de junio. La fecha de estreno en Disney Plus todavía no es oficial y no será en el curso de este mes.