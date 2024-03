Madonna reclama a una fan estar sentada en un concierto; la mujer estaba en silla de rueda

Madonna dio de qué hablar en un concierto en Vancouver, que detuvo momentáneamente para reclamarle a una fan el hecho de estar sentada y haberle pedido que se pusiera de pie.

Sin embargo pronto la Reina del Pop tuvo que disculparse al percatarse de que la asistente a la gira "Celebration Tour" estaba escuchando su concierto en una silla de ruedas.

"Hey ¿Qué haces sentado allá? ¿Por qué no te paras? Oh, políticamente incorrecto. Lo siento. Me alegro de que estés aquí", se disculpó la estrella del pop.

En el video grabado por alguien del público que enseguida subió a las redes sociales, de inmediato cambió el tono de voz de la cantante de 65 años, pues se le escuchó un tono de persona avergonzada.

El video trascendió en redes sociales y no hay mucho contexto sobre el hecho, simplemente fue compartido por una usuaria que se burla de la situación, ya que al principio la cantante se muestra molesta y luego termina avergonzada.

Mientras tanto los usuarios de redes sociales criticaron la actitud de Madonna, pues consideran que no debería exponer a sus fans de esa manera, ya que puede terminar pasando momentos como el de este video.

Lucía Méndez nunca mintió

Pero en el mundo de las redes sociales un tema lleva a otro y eso fue lo que pasó en esta ocasión, pues este suceso hizo recordar una añeja anécdota similar entre Madonna y Lucía Méndez, pues la estadounidense también reclamó airadamente a la mexicana el estar sentada durante un concierto en Miami en 2008.

Méndez mencionó en una entrevista ese altercado en el que ambas cantantes se insultaron y los internautas no le creyeron, pero ahora con esta nueva evidencia cambiaron de opinión y hasta le ofrecieron disculpas.