Piden justicia para Manolo

Familiares y amigos del fotógrafo Juan Manuel Pérez Páez, conocido como “Manolo Páez”, realizaron este domingo una marcha pacífica para exigir justicia tras su muerte hace casi dos semanas, luego de sufrir una lesión en una pelea que le provocó la muerte cerebral.

Aunque ya hay una persona detenida por el caso, los manifestantes pidieron que se profundice la investigación y que el responsable pague por completo. Señalaron también su preocupación por que el proceso no quede en la impunidad ni sea archivado por las autoridades.

“El objetivo de la marcha fue para visibilizar un poco el caso de lo que está pasando con Manolo, que exijamos justicia y que las autoridades ya tienen un detenido, pero que se investigue bien, nada más con el que es responsable y que pague lo que tenga que pagar”, dijo Lizette Zamora, amiga cercana de Manolo.

Dentro de la manifestación únicamente participaron familiares y amigos cercanos, sin la participación de colectivos ni representantes de la comunidad LGBT, a la que pertenecía Manolo, a pesar de que la convocatoria era abierta.

Paulina González, comentó que la información sobre el caso es limitada, pues sigue en investigación. “Sabemos muy poco de lo que está pasando. Está bajo investigación, sigue detenido el muchacho. Lo único que queremos es que se acelere un poco y que se dé a conocer, porque sí se estaba perdiendo.”

Jacqueline Pérez, hermana de Manolo, participó en la marcha y en la audiencia judicial. “Lo que queremos es que se haga justicia, que no se quede como un caso más, porque hay muchas cosas que se dicen y otras que se hagan. Tenemos miedo de que quede impune, que nomás pase y ya.”

El caso ocurrió la madrugada del viernes 25 de julio, cuando Manolo fue golpeado durante una pelea que le causó la lesión cerebral. El lunes siguiente perdió la vida tras permanecer hospitalizado.

Los familiares y amigos anunciaron que podrían convocar a nuevas movilizaciones si la justicia no avanza con prontitud.