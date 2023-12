Mujer renuncia a su nuevo empleo por considerar injusto un salario de 15 mil pesos

Encontrar un empleo bien remunerado puede resultar desafiante para muchos jóvenes que están dando sus primeros pasos en el mundo laboral. Recientemente, una joven se topó con una oportunidad que podría considerarse afortunada para muchos, sin embargo, decidió renunciar debido a su percepción de que un salario mensual de 15 mil pesos no era justo.

En las redes sociales, en particular en la plataforma de TikTok, se hizo viral el video protagonizado por una joven que generó controversia al revelar que renunció a su trabajo el mismo día en que ingresó.

Este acontecimiento desencadenó un debate entre otros internautas, quienes cuestionaron si fue una decisión acertada o simplemente un impulso precipitado.

"Renuncie a mi primer día de trabajo. Yo soy creadora de contenido, tengo cuentas que manejo y quería un ingreso más fijo extra y decidí meterme a una empresa", declaró la mujer.

Luego, mencionó que durante la entrevista le propusieron un salario de 15 mil pesos, con un horario de 08:00 a 19:00 horas, descansando los domingos y un día adicional entre semana.

Sin embargo, no le pareció adecuado. Al finalizar la entrevista, le ofrecieron quedarse ese mismo día, pero solo por una hora, lo cual no le resultaba viable.

Después conversó con la persona a cargo para solicitar un aumento salarial y una reducción en el tiempo de trabajo. La encargada le ofreció un salario mayor y un horario distinto, a lo cual ella aceptó.

"Voy, me ofrecen 15 mil pesos con un horario de 8 de la mañana a 7 de lunes a viernes y los sábados también, con un descanso en domingo y uno entre semana", dice la joven en el video.

"Entonces al inicio fue como mmm, yo no puedo aceptar tan poquito, no. Entonces terminándola en la entrevista me dice la señora "quédate ya" a lo que le digo que no puedo, me puedo quedar una hora y ya veo.

"Ya que pasó esa hora, hablo con ella y le digo que me interesa, pero que quiero más dinero y menos tiempo, y en la tarde me dice que me ofrece tanto por este horario y dije ok, acepto", mencionó la mujer.

La joven renunció por WhatsApp

Luego, mencionó que aunque le afectó su orgullo, tuvo que rechazar la oferta. Al no poder hablar directamente con la dueña, optó por renunciar a través de WhatsApp.

Explicó que el salario ofrecido no cubría sus gastos de transporte y, al final, reflexionó sobre este tipo de empleos.

El video provocó controversia en las redes sociales, generando un debate entre los internautas. Muchos la criticaron por dejar ir un trabajo bien remunerado, mientras que otros estuvieron de acuerdo al señalar que no se podía sobrevivir con esa cantidad de dinero ofrecida.