Por gestación subrogada, nace el segundo bebé de Khloé Kardashian y Tristan Thompson

Recientemente, se dio a conocer que Khloé Kardashian se convirtió nuevamente en madre junto a Tristan Thompson, padre de su hija mayor, por vientre subrogado.

En un comunicado emitido por la familia Kardashian, se confirmó la noticia sin dar muchos detalles del nuevo integrante.

"Podemos confirmar que True tendrá un hermano, que fue concebido en noviembre. Khloé está increíblemente agradecida con la extraordinaria madre subrogada por una bendición tan hermosa. Nos gustaría pedir amabilidad y privacidad para que Khloé pueda concentrarse en su familia", señalaron.

Cabe señalar que la decisión de tener otro bebé fue antes de que saliera a la luz su última infidelidad y antes de su separación, la ex pareja habría expresado sus planes de darle a True un hermano.

"Siento que ahora es el momento de tener otro hijo", dijo Khloé en un episodio de febrero de 2021 de Keeping Up With the Kardashians.

Asimismo, People aseguró que Khloé y Tristan no han vuelto a estar juntos y no han hablado más allá de la crianza compartida de su hija de 4 años, True.