'¿Por qué les duele tanto?'; Revendedor de Roscas de Reyes se defiende en redes

Las críticas hacia los revendedores de la Rosca de Reyes han generado un gran revuelo en las redes. Cientos de usuarios expresaron su descontento por los precios elevados. Sin embargo, uno de los revendedores decidió enfrentar las críticas y defender su postura ante la controversia.

A través de la plataforma X, antes conocida como Twitter, un revendedor de rosca optó por grabarse para expresar su descontento ante las críticas.

El individuo argumenta que no ve nada de malo en su acción, ya que no está robando, sino simplemente adquiriendo el producto.

Además, explicó que ahorró dinero al no gastarlo en Navidad para poder comprar y obtener ganancias al revenderlo.

"Me quedo pensando, ¿por qué les duele tanto que uno revenda?, o sea, si uno yo lo que dice que no gasté dinero en Navidad, ni nada traté de no gastar para juntarme un poquito de dinero extra para poder comprar unas roscas y pues poder hacer poquito más dinero, ¿qué tiene de malo en eso?, o sea, yo no entiendo a la gente porque se enoja tanto por eso si uno le busca", dijo el sujeto en el video.

Además, manifestó su opinión sobre estar actuando de manera correcta, argumentando que, si fuera lo contrario, la gente no adquiriría sus productos.

"Todo es trabajo, mientras no robes todo es trabajo. Yo no estoy robando. Yo estoy comprando y estoy vendiendo y la gente sabe si yo le digo a esta persona, ¿me dice cuánto yo le digo, ¿no? Pues tanto y si esa persona acepta y ya está aceptando.

"Yo no le estoy echando mentiras, ni le estoy transeando, así la cosa, pero yo no sé qué pasa con la gente, la verdad. A mí sí me gusta mucho que sean así", declaró el hombre en el video.