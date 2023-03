¿Quién es y por qué es tendencia Tammy Parra?

Tammy Parra, influencer que ganó popularidad a través de redes sociales gracias a sus videos en los que cuenta anécdotas personales y comparte tutoriales de maquillaje, así como las actividades que realiza en su día a día, está envuelta en una gran polémica.

Todo inició cuando a través de cuenta de TikTok, Tammy anunció que viajaría a París al lado de su novio Omar Núñez, con quien llevaba varios años de relación. Incluso la influencer aprovechó el anuncio de este viaje para compartir a sus seguidores que regalaría un iPhone 14, esto como una forma de celebrar el viaje que estaba a punto de hacer.

Días posteriores, la joven de 21 años compartió a través de su cuenta oficial de Instagram fotografías en las que se le veía muy contenta al lado de su novio. Incluso compartió que celebraría su cumpleaños en Europa, en donde también visitó ciudades como Londres y Roma.

Fue precisamente en este viaje a París y en las vísperas de su cumpleaños número 21 cuando su novio le propuso matrimonio, en las inmediaciones de la Torre Eiffel, un lugar que ella siempre había soñado con conocer. Ella aceptó e incluso compartió el momento a través de TikTok.

Sin embargo, horas más tarde, tras anunciar su compromiso, una usuaria de TikTok reveló que Omar Núñez, novio de Tammy, le había sido infiel con ella misma.

La usuaria de TikTok mencionó que había decidido hacer pública esta situación para que Tammy se diera cuenta de quién era en realidad su novio. Incluso mencionó que su intención también era grabar una cita con Omar y, de esta manera, presentar una prueba más contundente de la infidelidad.

"Tengo un video en el que demuestra que es él quien me está hablando, no es una cuenta falsa. Yo quería esperarme tres días o cuatro para funar a Omar (novio de Tammy Parra), pero filtraron lo que subí a mis Close Friends", comentó.

"Yo quería verlo en persona, grabar cuando nos viéramos y tener una prueba más real para que Tammy abriera los ojos, yo quería ayudar a que no se casara con un infiel (...) Qué triste, qué lamentable que Tammy se vaya a casar con este tipo de persona", finalizó.

Luego de darse a conocer la versión de la usuaria de TikTok, Tammy Parra compartió un video a través de su cuenta de TikTok en donde visiblemente afectada dijo que había terminado la relación con su novio, pues para ella es más importante su estabilidad emocional.

"Con el dolor del mundo decidí terminar mi relación. Yo soy una mujer que no necesita de nadie y menos de un hombre (...) En mi vida tengo una regla de oro, dejar ir a las personas que no me valoren y que no me respeten, yo voy primero, mi estabilidad va primero y si es necesario eliminar a ciertas personas de mi vida, aunque me duela, se va a hacer", comentó Tammy.

También habló de que seguía en estado de shock tras conocer quién era realmente su pareja y pidió respeto a todos seguidores ante el difícil momento por el que atraviesa.

"Obviamente al principio yo creí que era un fotomontaje, luego empezaron a salir más pruebas (...) Es algo que me duele porque yo creía conocer a esa persona, pero me quedo con la tranquilidad de que yo di mi 100 por ciento, yo di mi lealtad y mi respeto y sigo en shock de cómo un hombre puede olvidarse de su pareja, de sus planes, de su futuro tan fácil y rápido", expreso.

"Pido muchísimo respeto. Gracias a mis seguidoras por todos sus mensajes de apoyo de verdad han sido como un abrazo (...) pero bueno yo solo perdí a un hombre que no me respetaba y el perdió a una mujer chingonsísima", finalizó.

¿Quién es Tammy Parra?

Tammy Parra es una influencer de 21 años. El contenido que comparte a través de redes sociales se centra, principalmente, en tutoriales de maquillaje o tips de belleza, también habla de sus anécdotas personales y, en general, de su día a día.

La influencer cuenta con su propia marca de suero para pestañas, la cual también promociona a través de sus redes sociales. A su vez, es imagen de importantes marcas como Sephora, Dove, Helix, entre otras.

A través de sus redes sociales, Tammy Parra cuenta con más de dos millones de seguidores en Instagram y 9.9 millones de seguidores en TikTok.