Claudia Sheinbaum aclara reforma sobre doble nacionalidad en México

# Sheinbaum aclara alcance de reforma sobre doble nacionalidad

CIUDAD DE MÉXICO. La presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que la reforma constitucional sobre la doble nacionalidad no busca quitar derechos a los mexicanos que cuentan con más de una nacionalidad, sino establecer un requisito para quienes aspiren a ocupar la Presidencia de México, una gobernatura o la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México.

Durante su conferencia matutina de este 30 de septiembre, Sheinbaum sostuvo que los ciudadanos que tienen doble o incluso varias nacionalidades podrán conservarlas. La restricción se aplicará a quienes busquen encabezar alguno de los principales cargos del Poder Ejecutivo.

La presidenta señaló que quienes ocupen estos cargos deben representar exclusivamente al Estado mexicano y reiteró su argumento de que un mandatario debe tener una sola bandera y un solo pueblo al cual representar.

Detalles confirmados

La reforma fue aprobada por el Senado con 86 votos a favor y 42 en contra y establece que quienes aspiren a la Presidencia, una gubernatura o la Jefatura de Gobierno deberán ser mexicanos por nacimiento y no tener ni adquirir otra nacionalidad. En caso de contar con una segunda nacionalidad, deberán renunciar a ella antes de solicitar su registro electoral.

Sheinbaum también puso como ejemplo el caso de Jasmine Bugarín, quien cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense y fue designada coordinadora de Morena en Nayarit. La mandataria señaló que, si busca competir por la gubernatura, tendría que renunciar a su nacionalidad estadounidense conforme a la nueva disposición.

Impacto en la comunidad

La presidenta insistió en que la reforma no impide que los mexicanos que viven en Estados Unidos u otros países mantengan su doble nacionalidad. La condición se relaciona específicamente con quienes pretendan ocupar cargos de representación ejecutiva en México.

La modificación constitucional fue enviada a los congresos locales para continuar con el proceso legislativo correspondiente.