Sheinbaum busca reunión con Xi Jinping en su visita a China

Sheinbaum coincide con Xi Jinping en ´sana´ competencia con EU; buscará reunión en su visita a China

La presidenta Claudia Sheinbaum respaldó el planteamiento del mandatario chino Xi Jinping sobre mantener una competencia económica "sana" con Estados Unidos y evitar que las diferencias entre ambas potencias se conviertan en un conflicto.

Durante La Mañanera del Pueblo, la mandataria fue cuestionada sobre las declaraciones de Xi, quien ha planteado la necesidad de que China y Estados Unidos mantengan una relación estable pese a sus diferencias comerciales y políticas.

Sheinbaum coincide con Xi en evitar una rivalidad

Sheinbaum retomó el planteamiento de Xi Jinping sobre la relación entre las dos mayores potencias económicas y señaló que una competencia comercial no necesariamente debe traducirse en confrontación.

La presidenta recordó que el mandatario chino ha planteado que el crecimiento económico de su país no tiene por qué entrar en contradicción con la intención del presidente estadounidense Donald Trump de fortalecer la economía de Estados Unidos.