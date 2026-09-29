Manchester City enfrenta sanciones tras ser declarado culpable en la Premier League

El Manchester City deberá defender su futuro deportivo y económico después de que una comisión independiente lo declarara culpable de infringir las reglas financieras de la Premier League durante nueve temporadas, en un caso que comenzó a tomar forma hace ocho años y que ahora entra en una nueva etapa: la definición de las sanciones y la apelación.

La Premier League confirmó este martes que el club incurrió en todas las infracciones relacionadas con incumplimientos financieros graves entre 2009 y 2018, además de ser responsable de la mayoría de los cargos vinculados con su falta de cooperación durante la investigación.

La Premier League confirma las infracciones del Manchester City

El expediente contemplaba 115 cargos y señalaba, entre otros aspectos, la presentación de información financiera incorrecta, acuerdos de patrocinio que no reflejaban las condiciones reales y mecanismos utilizados para ocultar determinados pagos a entrenadores y futbolistas.