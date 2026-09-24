Atlante y Monterrey se enfrentan en la Jornada 10 de la Liga MX: horarios y transmisión

La Jornada 10 del Apertura 2026 de la Liga MX comenzará este viernes con dos encuentros que pueden mover la pelea por la Liguilla: Atlante recibirá a Rayados de Monterrey en la Ciudad de México y Xolos de Tijuana enfrentará al Atlas en la frontera. El primer partido arrancará a las 7 de la noche, en el Estadio Azteca.

Rayados de Monterrey busca acercarse a la Liguilla

El Atlante vs. Monterrey podrá seguirse por Azteca 7, las plataformas de Azteca Deportes y Disney+ Premium, en el reencuentro de ambos clubes en Primera División después de 12 años. Rayados llega impulsado por su victoria de 1-0 sobre Cruz Azul en el Estadio BBVA. El equipo de Matías Almeyda tiene 13 puntos y ocupa el décimo lugar, con un encuentro pendiente.

Además, Carlos Salcedo continúa en recuperación y Diego Rossi arrastra molestias físicas, de acuerdo con los reportes previos al encuentro.

Atlante busca aprovechar la localía

Atlante, dirigido por Miguel Herrera, viene de empatar 1-1 con Puebla y aparece en el puesto 14 con ocho puntos. Su balance de una victoria, cinco empates y tres derrotas refleja la necesidad de convertir las igualadas en triunfos. Los Potros buscarán aprovechar la localía para recortar distancia respecto a la zona de clasificación.

La actividad continuará a las 9 de la noche, con el Xolos vs. Atlas en el Estadio Caliente. La transmisión estará disponible en Fox One. Ambos equipos llegan con 14 unidades, aunque los fronterizos han disputado ocho partidos y los tapatíos, nueve.