Se reencuentran Shakira y Piqué; pelean por custodia de sus hijos

España.- Después de varias semanas de haber anunciado su separación, la cantante colombiana Shakira se reencontró con su ex pareja el futbolista Gerard Piqué en Barcelona, para discutir los términos relacionados a la custodia de sus hijos.

En esta ocasión fueron captados entrando y saliendo del despacho de Tamborero Abogados, equipo legal que representa al deportista.

Según testigos, en el lugar se reunieron alrededor de 100 personas para verlos entrar y salir de lo que podría ser la última negociación antes de ir a juicio.

Después de que los dos entraron al despacho, quien salió primero fue Gerard Piqué, quien sólo duró aproximadamente una hora en la reunión, mientras que Shakira salió casi tres horas después que él.

Piqué salió solo del lugar y aunque no dio declaraciones no evitó a la prensa, pasó frente a los reporteros que ahí se encontraban, mientras caminaba con calma hacia su vehículo. Un grupo de espectadores le gritaron algunos insultos y también los ignoró.

En cambio, cuando la colombiana bajó de las oficinas fue ovacionada por la gente, sin embargo, ella se limitó a sonreír y aunque se portó amable en todo momento tampoco dio declaraciones del caso.

Después de que Shakira y Piqué se separaran, la cantante afirmó que quería mudarse a Miami acompañada de sus hijos, sin embargo, el futbolista se opone a la decisión que quiere tomar la colombiana. Incluso hay rumores que Piqué está moviendo todas sus influencias para impedir que la cantautora deje España, pues eso representaría que él no vea a sus hijos con frecuencia.

Shakira pide respeto a la prensaEl pasado mes de agosto, el corresponsal del Gordo y la Flaca, Jordi Martin, señaló que la colombiana pidió a la prensa no preguntarle sobre el futbolista frente a sus hijos.

"La vi más triste y desolada que nunca. Aun así quiso regalarme estas imágenes, y quiero darle las gracias porque sé lo mal que la está pasando. Las parejas pueden romper y no pasa absolutamente nada, pero Gerard está actuando mal y está haciendo daño", comentó el reportero.

El reportero mencionó que Shakira le hizo una petición cuando vio que la estaban grabando.

"Solo me pidió no hacerle preguntas delante de los niños y obviamente ni se me pasó por la cabeza hacerlo. No fue nada fácil para mí tomar estas imágenes. Desde aquí, ánimo que saldrás de esta", sostuvo.

Piqué ya engañaba a Shakira desde febreroDe acuerdo al programa El Gordo y la Flaca, el futbolista ya se veía con su actual novia Clara Chía desde febrero, pues unas imágenes captadas ese mes lo comprobaron.

El periodista Jordi Martin explicó que el video corresponde a una cita que tuvieron Piqué y Clara en el Día de los Enamorados, fecha en la que Shakira le dedicó un romántico posteo en Instagram.

Jordi Martin refiere que Piqué y Clara se vieron por primera vez en un evento corporativo de su empresa y fue ahí donde él frecuentaba más seguido las oficinas para verla.