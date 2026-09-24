Argentina: Javier Milei critica a la ONU y defiende soberanía en Malvinas

El presidente argentino Javier Milei ha condenado a la ONU y ha advertido que Argentina tomará "el asunto en sus propias manos" en su disputa con Gran Bretaña sobre la soberanía de las Islas Malvinas. En un discurso mordaz ante la Asamblea General en Nueva York, el presidente argentino criticó a la ONU por su ineficacia en lo que respecta a las prolongadas tensiones sobre el territorio británico de ultramar en el Atlántico Sur, conocido en Argentina como las Malvinas.

"Una organización que se propuso defender la soberanía territorial de sus miembros decidió mirar hacia otro lado respecto a la situación de las Islas Malvinas", dijo Milei refiriéndose a la ONU, y agregó que Argentina estaba dispuesta a actuar unilateralmente sobre las recientes exploraciones petroleras cerca del territorio. El presidente criticó el proyecto Sea Lion, un importante yacimiento petrolífero marino ubicado en la cuenca norte de las Islas Malvinas, y calificó la explotación de los recursos del territorio como un "acto ilegal".

El presidente declaró ante la asamblea que Argentina "no permanecerá indiferente ante quienes explotan recursos bajo ocupación extranjera ilegal". "Argentina no se va a quedar de brazos cruzados esperando a que la ONU y la comunidad internacional cumplan con su mandato", dijo. "Vamos a tomar cartas en el asunto".

Argentina ha acusado al Reino Unido de incumplir una resolución de la ONU de 1976 que ordenaba a ambas partes abstenerse de acciones unilaterales en las islas.