Sin Faltas ni retardos

De manera normal se laboró al interior de Altos Hornos de México durante el 24 y 25 de diciembre, sin reportes de ausentismo por parte de los trabajadores que fueron citados a laborar durante estas fechas, ya que la mayoría de los obreros se preocupa por mantener el premio de asistencia.

Carlos Garza Bernal, Vocero de la Sección 147 señaló que no se tuvieron reportes o que se pidiera al comité local la intervención por faltas o retardos durante estos días, a pesar de las fiestas.

Mencionó que en días previos se realizaron las gestiones de cambio de turno o descanso de los trabajadores que lo solicitaron, para que no se les citara a laborar durante estos días y pudieran estar con la familia.

Recordó que existen algunos departamentos que no pueden dejar de laborar, por lo que se citó a la gente necesaria para continuar con las operaciones, respondiendo la gente que fue convocada.

Indicó que entre los trabajadores existe una nueva cultura, en donde se preocupan por no faltar, para no verse afectados, por lo que la gente que es citada acude de manera normal a laborar, por lo que no se registró ningún problema.

Señaló que al igual que se realizó para los días del 24 y 25 de diciembre, se llevarán a cabo las gestiones para los cambios de turno y movimientos, que se harán el día último para que los trabajadores no se vean afectados.