El próximo objetivo de Tigres: Josema Giménez

Tigres buscaría fichar a Josema Giménez, otro referente del Atlético de Madrid, tras el éxito de Ángel Correa.

El impacto inmediato de Ángel Correa en Club Tigres ha sido tal que la directiva ya analiza sumar a otro exjugador del Atlético de Madrid a su plantilla. De acuerdo con el medio Mega Jotta, el próximo objetivo del equipo regiomontano sería nada menos que el defensor uruguayo Josema Giménez, compañero y amigo cercano de Correa en su etapa colchonera.

Tigres, conocido por su solidez financiera y ambición en el mercado de fichajes, se ha consolidado como uno de los clubes más competitivos de la Liga MX. La llegada de Correa para el torneo Apertura 2025 ha elevado el nivel del plantel dirigido por Guido Pizarro, que actualmente se perfila como uno de los favoritos al título, a pesar de su reciente derrota ante el América.

Según fuentes cercanas al club español, Josema Giménez estaría considerando seriamente la posibilidad de unirse a Tigres en 2026, influenciado por la experiencia positiva de Correa en México. "Desde dentro del Atleti me dicen que Josema será jugador de Tigres el próximo año, gracias a Angelito. Tigres quiere formar una muralla con Giménez y Joaquim, pero no puedo revelar más", señaló una fuente citada por el medio.

No obstante, fichar a Giménez no será tarea fácil. El defensor tiene contrato vigente con el Atlético de Madrid hasta junio de 2028, por lo que cualquier negociación requerirá el visto bueno del club madrileño y posiblemente una inversión considerable por parte del conjunto felino.

La posible llegada de Josema Giménez sería un golpe de autoridad de Tigres en el fútbol mexicano y una muestra más de su intención de seguir construyendo un equipo de talla internacional.