Piden a juzgados usar penal de Monclova

El abogado Miguel Ángel Reyna Adam exhortó a habilitar de manera los juzgados penales en las instalaciones del penal de Monclova, pese a que éstas cuentan con la infraestructura necesaria y fueron entregadas por la Federación hace más de dos años.

El litigante señaló que actualmente los procesos se ven retrasados debido a que, en lugar de trasladar a los detenidos al penal local —ubicado a apenas 8 kilómetros del actual juzgado en Frontera—, las autoridades los envían a Saltillo, a más de 200 kilómetros de distancia. "Es absurdo que no puedan moverlos aquí, pero sí tengan la capacidad de llevarlos hasta Saltillo", dijo.

De acuerdo con Medina, en Monclova hay entre 400 y 500 personas con procesos activos cuyas audiencias no se realizan de manera oportuna, principalmente por la falta de traslado de los internos. Aseguró que el penal local tiene capacidad para albergar hasta mil 500 reclusos, pero actualmente opera a un 50% de ocupación, con alrededor de 700 personas privadas de la libertad.

El abogado acusó que esta situación perjudica tanto a la sociedad como a los litigantes, ade-más de generar sobrepoblación en el penal de Saltillo. "Esto no es un problema de recursos, sino de mala administración" apuntó.

Medina exhortó a las autoridades a trasladar cuanto antes los juzgados penales y su personal al penal de Monclova, con el fin de agilizar los procesos judiciales y garantizar el acceso a la justicia.