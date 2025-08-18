Desazolvan las rejillas pluviales

SALTILLO, COAHUILA.- Como parte de las acciones emprendidas por el alcalde Javier Díaz González, para ofrecer una mejor ciudad, personal municipal trabaja en el desazolve de rejillas pluviales en la ciudad.

Por instrucción del alcalde Javier Díaz, personal del programa "Aquí Andamos" trabaja de manera permanente en la atención y limpieza general de las rejillas pluviales existentes en los diferentes sectores de la ciudad, con el objetivo de disminuir riesgos de inundaciones durante la temporada de lluvia en la ciudad.

Brigadas de la Dirección de Infraestructura y Obra Pública trabajaron en la limpieza general y desazolve de las rejillas pluviales que se ubican en el cruce de las calles Pedro Ampudia y Mariano Salas, de la colonia La Minita.

Estas acciones se realizan tras la petición de las y los vecinos del sector poniente de la ciudad, a través del asistente virtual "Saltillo Fácil", al número 844-160-08-08.

En este punto, personal municipal eliminó lodo, desechos orgánicos y escombro.

Trabajos similares se realizan de manera paralela en diferentes sectores de la ciudad.

El Ayuntamiento de Saltillo exhortó a la ciudadanía a evitar tirar basura en las calles, con el objetivo de mantener limpias las vialidades y espacios públicos, en favor de todas y todos los saltillenses.

Va saltillo con todo en acciones de bacheo

Con el objetivo de ofrecer una mejor movilidad y vialidades más seguras, brigadas del programa "Aquí Andamos" realizaron acciones de bacheo en la calle Felipe Berriozábal, de la colonia Rodríguez Guayulera.

En este sector, al surponiente de Saltillo, personal municipal reparó el pavimento de esta importante vialidad, para el beneficio directo de peatones y automovilistas.

A su vez, cuadrillas de la Dirección de Medio Ambiente y Desarrollo Sustentable trabajaron en la limpieza y deshierbe de distintas plazas públicas y áreas verdes municipales.

Para mejorar la convivencia entre la comunidad e impulsar el amor a las actividades al aire libre, el Ayuntamiento de Saltillo trabajó en la limpieza de la plaza pública que se encuentra en la colonia Valle Real, entre las calles Quetzalcóatl y Huitzilopochtli.

De manera paralela, brigadas municipales intervinieron con deshierbe y retiro de la basura acumulada en la plaza pública de la colonia Oceanía Bulevares, entre las calles Martinica y Luzón.

CAJA DE DATOS

Se limpian rejillas pluviales para evitar inundaciones.

Vecinos pidieron apoyo vía "Saltillo Fácil" y fueron atendidos.

También se hacen trabajos de bacheo para mejorar calles.

Se limpian plazas públicas y áreas verdes en varias colonias.

El programa "Aquí Andamos" trabaja en distintos puntos de Saltillo.