Una rata se le trepa al cuerpo y nadie entendía qué le pasaba

Una rata se le trepó al cuerpo de una mujer, y al parecer nadie entendía porque se intentaba quitar la ropa. El momento se viralizó en redes sociales.

El usuario argentino @va_dy_se encontraba en la fila del banco cuando notó que una señora se intentó quitar la camiseta por alguna extraña razón.

Los hechos con la rata habrían ocurrido en Argentina, precisamente en la fila de un banco.

De inmediato, la mujer se agitó el abrigo y terminó saliendo una rata. El extraño acontecimiento se ha viralizado en TikTok.

Por otro lado, el video ha reunido más de 7.8 milones de visualizaciones, y se ha popularizado en la plataforma de videos, recibiendo miles de comentarios.

Usuarios reaccionan a la mujer "tan tranquila" con una rata encima

El inusual hecho de una mujer que tiene una rata recorriendo su cuerpo, ha llamado la atención en TikTok y más de 7 millones de personas lo han visto al menos una vez.

La mayoría de usuarios se sientes identificados con el miedo de los testigos al ver a la rata trepadora, pero lo que no entienden es cómo la mujer luce tan tranquila.

"Yo me sacó la ropa, no me importa estar en la calle", "Re tranquila estaba", "Pobre doña, muchos hubiésemos estado a los gritos en su lugar", se lee en los comentarios.

"Será que no es primera vez, yo formo un escándalo", "Para más los que iban atrás levantaron el pie al mismo tiempo", "Hay dios que valiente señora, ahí mismo estiro la pata", escribieron en mensajes.

Este inusual hecho de cuando se trepó la rata a la mujer, se ha viralizado en TikTok como uno de los videos más populares en la plataforma.

"Ya quisiera yo esa serenidad"; "Los demás gritando y ya como si nada"; "Seguro era su mascota"; "Nadie en su sano juicio estaría tan tranquilo", dejaron escrito también sobre la rata.