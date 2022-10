Van contra el puma asesino

FRONTERA COAH-. Suman más de 50 las cabezas de ganado que han sido atacadas en el Ejido Pozuelos de Arriba por un animal salvaje que no han identificado, así lo comentó Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil y Bomberos, esto luego de que se empezó a levantar un censo, la situación es preocupante.

Luego de acudir a Pozuelos de Arriba a atender el reporte de Guadalupe Corona que perdió parte de su ganado al que encontró tieso en su ranchito, la cifra de personas afectadas y de ganado muerto ha incrementado y todas las evidencias recabadas fueron compartidas con Jorge Luis Guerrero Salcido que forma parte del equipo de la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales.

1 / 2 Suman más de 51 animales los que han sido atacados y asesinados. 2 / 2 Ángelo Grimaldo; director de Protección Civil. ❮❯

Mencionó que un grupo de Protección Civil, habitantes del ejido, personal de Fomento Agropecuario, Seguridad Pública y Protección Civil tendrán una mesa de trabajo para hacer un plan para y poder atacar el problema.

"Son en total 51 piezas de ganado pero solamente en Pozuelos de Arriba, hay más ataques en el Ejido Frontera que no están contabilizados aun pero que los reportes nos damos cuenta que esto va en aumento", comentó el director.

Dijo que se trata de un felino de gran dimensión y es una especie protegida no se puede dañar pero se debe apoyar a los ejidatarios a que no pierdan económicamente pero también actuar para que no vaya a atacar a una persona porque es un área donde hay mucho movimiento día y noche

"No vamos a cruzarnos de brazos, estaremos con gente de Semarnat y hacer el plan de trabajo, cómo vamos a actuar", señaló el director.

Dijo que el primer plan, es la colocación de jaulas para capturar al animal y llevarlo a un lugar seguro para evitar que siga haciendo daño en esta región, Semarnat buscará un lugar para llevarlo.

Además comentó que en el caso de los afectados, es importante que tengan seguro por parte del gobierno para que personas afectadas no tomen represalias y vayan a hacer justicia con su propia mano, sino que puedan reclamar y tener recuperación de lo perdido, pero sobre todo que la autoridad se encargue.

Ahora que han recabado información, hablan de un lince y otros hablan de un puma, pero lo más seguro es que sea un puma por el tipo de ataque que están haciendo, ataca a los animales en el cuello, las marcas en el suelo también indican que es un puma esto de acuerdo al pensar de la gente de Semarnat.

Además hay otro tipo de animales, conejos, gallinas que fueron atacadas, pero la gente no reportó en su momento, aunque son casos recientes, el director dijo que es importante que cuando haya este tipo de sucesos exista evidencia, por eso regresarán al rancho de Guadalupe Corona para supervisar, iniciar con la colocación de trampas, revisar los horarios y lo necesario para atrapar a esta especie que los han dañado mucho.

Semarnat capacitó Protección Civil, pero es la misma dependencia quienes tienen el equipo necesario para actuar sin dañar al animal, comentó que lo más importante es lograr que entre a la jaula que es como tipo remolque, sé gancha a una unidad para trasladarlo a donde sea necesario.