Algo Más...

SR. MANUEL BARTLETT, ES MUY GRAVE SU IGNORANCIA Y MÁS GRAVE SU CINISMO´ MARS

DESDE QUE LLEGÓ AL CARGO, DEJÓ MORIR A LA REGIÓN CARBONÍFERA...

EL GOBERNDOR COMO SE SABE...

RESPONDIÓ y puso en su lugar al titular de la CFE que en su intento por deslindar su responsabilidad moral en el accidente de la mina de Rancherías, donde perdieron la vida siete personas, intentó culpar al gobernador de Coahuila, MIGUEL RIQUELME SOLÍS, que recriminó a Manuel Bartlett, por tratar de deslindar al gobierno federal de su responsabilidad de revisar las condiciones de las minas, negligencia que generó la tragedia...

EL MANDATARIO ESTATAL ESCRIBIÓ UN HILO DE 10 MENSAJES EN SU CUENTA DE TWITTER, @mrikelme, donde primero recordó que el gobierno de Coahuila siempre ha trabajado en coordinación con el gobierno federal y que lo seguirá haciendo, pero posteriormente le espetó a Bartlett que la responsabilidad y supervisión de las minas es meramente un tema de competencia federal, e incluso publicó el extracto de la Constitución Política Mexicana que así lo avala...

"... LA MINERÍA Y LA ELECTRICIDAD SON COMPETENCIA EXCLUSIVA DE LA FEDERACIÓN... Es muy grave su ignorancia y más grave su cinismo al adjudicar estas responsabilidades a quienes no tenemos facultades legales sobre este sector". #LasMentirasDeBartlett", señaló Riquelme en uno de sus mensajes...

¿QUIÉN PERMITE Y PROTEGE...

ENTONCES EL MONOPOLIO DEL CARBÓN? ¿USTED O YO?", le cuestionó en la red social...

AYER DE NUEVO...

EL TEMA FUE ABORDADO por el GOBER y le recordó a Bartlett que como secretario de Gobernación "se le cayó el sistema", y ahora como director de la CFE, inventa incendios para justificar sus apagones...

EL GOBERNADOR DE COAHUILA...

REITERÓ SU POSTURA EN TORNO A LOS PROCESOS DE ADQUISICIÓN y precios del carbón en el estado: "las asignaciones que están haciendo ahorita benefician a algunos productores y acaban en compras a quienes tienen pocitos o minas poco seguras; eso se convierte en el hospicio del coyotaje", dijo durante la conferencia ofrecida la mañana de ayer en Saltillo...

LUEGO DEL INTERCAMBIO DE SEÑALAMIENTOS...

EN TWITTER CON EL TITULAR DE LA CFE, Manuel Bartlett, el gobernador de Coahuila, MIGUEL RIQUELME, reiteró hoy su postura en torno a los procesos de compra de carbón de la comisión en la entidad: "están ospiciando el coyotaje", recalcó...

SEÑALÓ QUE:...

"LA SITUACIÓN SE DERIVA DE NO TENER UNA ASIGNACIÓN APROPIADA DE CARBÓN, y del precio del mismo, por lo que se convierte en coyotaje y se deriva en menos prestaciones para los mineros, la falta de seguridad social y la falta de seguridad en las minas. Eso fue lo que dije y no me retracto de nada", expuso Riquelme...

"POR ELLO AYER (LUNES)...

CONTESTÉ, PRIMERO, QUE NO TENGO NINGÚN INTERÉS (PERSONAL) en el carbón, el único que ocupo es el de fines de semana para carnes asadas. El único interés (como gobernador) es que todos los productores tengan su espacio, como antes. No les gustó la Prodemi, y ahora tenemos otras funciones, sin meternos en la asignación ni en el equilibrio del precio, que era lo que hacía Prodemi antes...

ACUSÓ LA IRRESPONSABILIDAD...

DE LA CFE de manejar de manera irregular las asignaciones que ahorita está haciendo la mal llamada ´empresa de clase mundial´ y que benefician a algunos productores y acaban en compras a quienes tienen pocitos o minas poco seguras. Eso se convierte, de nueva cuenta, en el hospicio del coyotaje", enfatizó el Gobernador...

"YO SIGO EN LA DISPOSICIÓN...

DE TRABAJAR COORDINADOS, PERO NO ME VOY A QUEDAR CALLADO si hay una afectación a la entidad. Coahuila es más grande que Bartlett y cualquier Gobernador, es momento, con esta lamentable experiencia, de tener corresponsabilidad y trabajar en conjunto para diversificar la economía de la región, provocar detonantes que cambien la actividad económica, el turismo, las ventajas que tiene esa región, y buscar que la inversión extranjera volteé a ver esa zona. Hay mucho que ver por delante, yo no guardo los rencores mucho tiempo", manifestó...DIJO...

QUE SERÁ LA última vez que abordará el tema y que seguirá trabajando por el bienestar de Coahuila y los Coahuilenses...

AYER, COAHUILA...

HIZO UN MERECIDO RECONOCIMIENTO a los Combatientes de los Incendios Forestales 2021 por su entrega y esfuerzo para proteger nuestro patrimonio natural en los incendios de las Copetonas, San Lorenzo, Los Chorros y Pinalosa...

NUESTRA FELICITACIÓN...

GRATITUD Y ADMIRACIÓN A LAS Y LOS INTEGRANTES de las brigadas de las diferentes dependencias y Ejército Mexicano, son un orgullo del pueblo y el @gobiernodecoahuila, destacó el HUÉSPED PRINCIPAL de PALACIO ROSA...

Y EN TEMAS LOCALES...

LOS TRIUNFOS de la oposición en Monclova, Frontera y Castaños, HUGO LOZANO SÁNCHEZ, se convierte de facto en el líder del priismo en la región centro. HUGO tiene una sólida estructura en municipios de la región centro, estructura que fortaleció durante los años que laboró como coordinador municipal de programas en varias localidades y más recientemente, su desempeño como Coordinador regional...POSITIVA ACTITUD...

DE LENCHO SILLER Linaje, de aprovechar el cierre de este su último año al frente de la comuna, de buscar estrategias para dejar FINANZAS SANAS en la administración que a partir de enero, será asumida por BETO PIÑA. Habla Lencho de recortes de personal en áreas no prioritarias y cuidar la aplicación del recurso...

