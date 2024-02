Bien montado el circo

Pese a que ofrecieron información del tema AHMSA, de nueva cuenta volvió a repetirse la misma historia, ataques contra el Sindicato Democrático Minero y una serie de acusaciones que se pueden revertir, a final de la famosa asamblea los trabajadores salieron igual sin nada en concreto.

Desde el inicio se pudo constatar que traían todo bien arreglado cuando argumentaron que todos los cerrajeros de Monclova estaban amenazados y no aceptaban acudir abrir las puertas y aunque parezca increíble, llegaron con una máquina para destruir puertas e ingresar.

Otro punto es que no fueron más de cien los trabajadores que asistieron, la inmensa mayoría prefiere seguir en sus actividades para no desviar el camino que representa el sustento de su familia, total son meses de comentarios y acusaciones que con el paso de los días se pierden en el olvido.

Lo más importante es porque no le exigen a Napoleón que resuelva el problema en las minas que siguen cerradas por ejemplo Hércules en donde pasarán años para que vuelva a operar el centro de trabajo, claro que no es casualidad desviar la atención tirarle al mono por parte de la mano que mece la cuna, así es la realidad.

Por otro lado, ya está identificada la mano que mueve la cuna, desde que la Corte determinó que el Sindicato Democrático es titular del Contrato Colectivo de Trabajo en las Secciones 147 y 288, los activistas del senador Napoleón Gómez Urrutia, se mueven con la intención de enfrentar a golpes a trabajadores.

Francisco Rios Treviño, Secretario General de la Sección 288 dijo que siempre han actuado de esa manera violenta, atentando contra la integridad física de los trabajadores, por eso esta ocasión vuelven a convocar a reunión en la 147 bajo el supuesto que se la hará llegar información sobre el caso AHMSA.

"Nada más falso que esa versión, los únicos que conocen del caso es el Juez Federal y el Conciliador, ellos han dicho que en la primera quincena de marzo habrá información oficial, mientras tanto todo lo que se diga carece de importancia y de validez, solo ellos pueden informar" señaló.

Indicó que los Napistas aprovechan la desesperación de trabajadores para meter miedo al mismo tiempo convocan bajo el argumento de que entregarán información pero la intención es otra, así lo han demostrado los últimos meses a pesar de que prometen solución todo sigue igual.

En otro tema sobre el tema de la ginecóloga del IMSS, la dirección jurídica del IMSS tiene el compromiso de actuar conforme a derecho en contra de la doctora Candy López, acusada de negligencia médica que costó la vida a una madre de familia, de acuerdo a sus familiares no fue atendida como marca el protocolo médico, dijo Eugenio Williamson Iribarren.

El consejero en Coahuila de la institución médica fue entrevistado luego de que la semana pasada el IMSS informó que la ginecóloga fue separada y puesta bajo investigación, pero el fin de semana por redes sociales se aseguró que continua en activo, que solo la removieron al piso cuatro de la clínica siete.

"No sé qué está pasando, pero de que se debe atender el caso de eso no hay duda, los médicos deben estar de manera permanente en capacitación, ser profesionales en toda la extensión de la palabra un error cuesta vidas como ocurrió la semana pasada en la clínica siete" señaló.

El también presidente de la Cámara Mexicana de la Industria y la Construcción dijo que la doctora no puede estar en activo, mientras no se conozca en que concluye la investigación que debe ser seria y con profesionalismo no proteger a nadie porque se corre el riesgo de volver a cometer otra negligencia.

Nos leemos mañana.