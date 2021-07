CALMA, CALMA...

AQUI SEGUIMOS hay MAZAPÁN para ratoalma, sucede que, por prescripción médica, me sometí a valoración de la que me convenzo Dios me tiene de su mano, me protege y cuida, lo que le estoy eternamente agradecido.

BIEN...

MIENTRAS MAZAPÁN pueda, se mantendrá en contacto con ustedes y haré lo que más me gusta; escribir...

COAHUILA SE MANTIENE....

DENTRO DE LOS PRIMEROS LUGARES de competitividad en el ranking nacional, según el IMCO, no solamente por ser un estado atractivo para las inversiones, sino que además las retiene y fomenta su expansión, debido a sus favorables condiciones de seguridad, mano de obra calificada, paz laboral y el respaldo consistente que brinda el gobierno del estado, expresó, MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS...

MIENTRAS...

QUE OTRAS entidades se retrajeron en sus niveles de desempeño...

BIEN POR COAHUILA...

BIEN POR RIQUELME, un gran Gobernador...

VAYA BAÑO...

EL QUE SE DAN AEROLÍNEAS, las que aprovechando de la necesidad de quienes tenemos que cruzar hacia el vecino país del norte, en una semana aumentaron casi 2 mil pesos el precio del pasaje de Monterrey a San Antonio, Texas...

COTICE...

EL VUELO a 6 mil 500 pesos, luego 7 mil, para finalmente pagar 8 mil 100 pesos para poder volar, pero luego de año y medio, volví a visitar a mi hijo mayor, abracé a mi nieto y disfruto del Conchos. No cabe duda este reencuentro fortaleció mi salud y espero en DIOS seguir mejorando...

LO QUE SI...

PREOCUPAN los últimos brotes de corona iras, 378, un par de días atrás y ayer casi 250, denotan un alza en la entidad que debe ocuparnos a todos, Saltillo, Torreón y nuevamente Piedras Negras y Monclova, aparecen en las estadísticas de ahí que basta ya de querer relajarnos, a fin de evitar suceda lo que en Nuevo León donde de nuevo se saturan los hospitales y aumenta el número de muertes, obligando al BRONCO a revivir medidas restrictivas a partir de este jueves...

CURIOSO...

PAGAS 400 dólares de Monterrey a SAN ANTONIO y de regreso la mitad, lo bueno es que VIVA AEROBUS cuenta con personal muy amable, sobre todo con quienes somos discapacitados...

ÁNGEL ES EL MAYOR DE MIS NIETOS...

EL TIENE actualmente 11 años de edad, y al verme estar elaborando mi colaboración para el periódico, se acerca y me pregunta sobre lo que estoy escribiendo, le refiero el título de mi enfoque: Más allá de la Pandemia. ÁNGEL bosteza, le pregunto si tiene sueño, y EL asegura que no

Lo veo y pienso que el tiempo transcurre con rapidez y sí que ha crecido y tan ágil es en sus estudios, que de quinto año de primaria, será removido al primero de secundaria...

Hace 9 años con sus padres emigró a la Unión Americana y ahora lo veo casi convertido en adolescente y no lo niego, la emoción me gana sin poder evitar lágrimas que surcan mi rostro...

AHORA...

QUE ESTOY YA EN LA ULTIMA etapa de mi vida, valoro las cosas hermosas que el TODOPODEROSO me ha dado, nada mejor que los nietos y yo tengo cinco, un varón Ángel y cuatro niñas, Laila, Angela, Valentina y Dania...

HABLANDO DE PANDEMIA...

EL GOBER, MIGUEL ANGEL RIQUELME Solís, mantiene firme su lucha contra el COVID-19 y COAHUILA se mantiene como ejemplo nacional...

LOS QUE ASUMIRÁN ALCALDIAS...

A PARTIR DEL UNO de enero próximo analizan ya perfiles de quienes se integrarán en las diferentes áreas y la verdad ver nombres como el del charro, LUIS GILBERTO GONZALEZ AROCHA quien asumirá la titularidad de Turismo al lado de BETO VILLARREAL...

HUGO...

LOZANO SANCHEZ sucesor de GLADYS, define ya sus primeras acciones y por lo pronto, sostiene que dará seguimiento a los proyectos emprendidos por la alcaldesa de mi pueblo...

MUCHOS...

E INTERESANTES PROYECTOS para la gente de Ciudad Frontera, contempla BETO PIÑA que muy seguramente logrará gracias las gestiones emprendidas ante el gobierno federal y estatal, siendo su principal apoyo el simétrico JAVIER GUERRERO GARCIA Guerrero de los más influyentes morenistas...

HOY...

LA COLUMNA es corta, pero a partir de mañana, volveremos a la normalidad...

Saludos desde el WEST de Texas...

ABUR y cuídense...