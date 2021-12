CUIDADO CON LO QUE ESCUCHE Y LEA ESTE DÍA...

LA ADMINISTRACIÓN DEL GOBERNADOR MIGUEL ÁNGEL RIQUELME SOLÍS continúa con una política de Estado muy estructurada, priorizando el diálogo abierto con diferentes grupos que integran la sociedad civil, la academia y la comunidad nacional e internacional para lograr ser un estado a la vanguardia.

EL SECRETARIO DE GOBIERNO, FERNANDO DE LAS FUENTES HERNÁNDEZ, señaló que Coahuila es un Estado fuerte que tiene raíces en el Federalismo, la democracia y el constitucionalismo, que aspira siempre a construir una sociedad libre, igualitaria y fraterna.

Señaló que en materia jurídica, se han diseñado instrumentos legales que han permitido atacar de forma frontal la pandemia por Covid-19, colocando a Coahuila como referente nacional en el actuar frente a esta terrible enfermedad.

AYER, MUY TEMPRANO...

SE VIO AL GOBER, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís, caminando muy temprano por la zona centro de Torreón, donde aprovechó para lustrarse el calzado con SEBASTIÁN, de los boleros más antiguos del área...

YO TENGO OTROS NÚMEROS...

DURANTE LAMAÑANERA de ayer, el Presidente ANDRÉS MANUEL LÓPEZ Obrador, presumió números irreales al asegurar que entre el 24 y 26 el país registro tranquilidad absoluta y los pocos delitos según el Mandatario, no fueron graves...

LO CIERTO ES...

QUE UNA VEZ MÁS, el tabasqueño se evidenció ya que la Secretaría de Seguridad y Protección Civil (SSPC), reportó 186 homicidios dolosos durante el 24, 25 y 26, durante el puente navideño...

AMLO...

VIVE EN EL PAÍS de la ilusión y gusta del autoengaño y todavía falta mucho que los mexicanos tendremos que aguantar y con el riesgo de que quiera reelegirse ganando simpatizantes con miles de millones de pesos repartidos....

ACEPTA MANOLO QUE BUSCARÁ GUBERNATURA...

EL AÚN PRESIDENTE MUNICIPAL, se apresta a entregar la alcaldía a CHEMA FRAUSTRO, el próximo fin de semana, respondió ´Pues yo como me veo ahorita es seguir abonando al desarrollo de Coahuila y hemos ido aprendiendo que cuando uno trabaja y da buenos resultados, por consecuencia cosas mayores se presentan en la vida, el caso de la secretaría(de Desarrollo Social e Inclusión), es parte de los buenos resultados en Saltillo y pues ahora vamos a esta encomienda y pues ya el próximo año veremos ahí como están los escenarios y bueno, ahorita lo que nos toca es cumplir con la misión que nos da el gobernador´, dijo...

MANOLO JIMÉNEZ, se dijo satisfecho por el trabajo realizado a favor de los Coahuilenses, incluso mucho más de lo que había pensado, siempre de la mano del Gobernador, MIGUEL ÁNGEL RIQUELME Solís...

PERO COMO TODO INICIO...

TIENE UN FIANAL, SURGE PARA él una nueva alternativa 'Estamos cerrando con todo, Saltillo está echado pa' delante y me siento muy satisfecho por todo lo que hemos hecho y ahora a trabajar con esta nueva encomienda que nos dejó el gobernador, que es hacernos cargo de la secretaría de Desarrollo Social', señaló...

EGRESADO DEL TECNOLÓGICO DE MONTERREY Y CON MENOS DE 40 AÑOS, tampoco oculta su entusiasmo, su visión global y su perfil para consolidar proyectos. Pero precisó, 'no somos una administración conformada por jóvenes, aquí también hay gente de experiencia y hemos hecho un buen equipo de trabajo'...

DEJA UNA ADMINISTRACIÓN SANEADA... UNA CALIFICACIÓN CREDITICIA POR STANDARD AND POOR'S Y FITCH RATINGS DE TRIPLE A Y el haber transitado en esta pandemia sin que hubiera una turbulencia financiera. La realidad es que se invirtió mucho dinero que no le correspondía a un municipio invertir, ya que el tema de salud no es una facultad municipal...

NO TENEMOS TAREAS, NI TENEMOS PRESUPUESTO...

PERO PUES NO NOS PODÍAMOS RAJAR ANTE UNA PROBLEMÁTICA DE ESTA NATURALEZA Y CERRAMOS FILAS con el gobernador para atender a nuestra población en los temas que en su momento estuvo fallando la Federación y afortunadamente llegamos a esta recta final con finanzas sanas y bueno, el ingeniero CHEMA FRAUSTRO no tendrá problema financiero para arrancar su administración, añadió...

DE ÚLTIMO MOMENTO...

SE ANUNCIÓ QUE HUGO LOZANO desistió de su intención de asumir el control de la administración municipal de San Buenaventura y aceptó la invitación hecha por FRANCISCO SARACHO de convertirse en subsecretario de educación...

SU LUGAR...

SERÁ OCUPADO por la ´polvoría´, OSCAR FLORES LUGO, que de esta manera cumple su deseo de seguir gobernando su pueblo...

ALFREDO PAREDES...

TOMA hoy posesión como Secretario de Obras Públicas...

MOVIMIENTO CIUDADANO...

POSTULÓ A MANOLO como su candidato a la Gubernatura...

SAMUEL GARCÍA, DEJA la Gubernatura de Nuevo León y se convierte en agregado mexicano en los Estados Unidos...

PERO LO MÁS SOBRESALIENTE...

ES LA CREACIÓN DE VACUNA contra el Covid-19 por parte del subsecretario GATEL en una acción coordinada con el DOCTOR DE LA O, secretario de salud en los tiempos del BRONCO, en el vecino estado de Nuevo León...

LA VACUNA...

ADEMÁS DE PREVENIR, mata en su totalidad al virus con todas sus variantes, por lo cual el problema será financiado...

LO DIGO EN EL ENCABEZADO...

CUIDADO CON LO QUE ESUCHA o lee...

FELIZ DÍA DE LOS INOCENTES...

ABUR....