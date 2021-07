LOS PUEBLOS MÁGICOS...

EL GOBER, MIGUEL ANGEL RIQUELME SOLIS...

INVITO A disfrutar en estas vacaciones, la ruta de los siete Pueblos Mágicos de Coahuila y sus atractivos únicos...

CONSCIENTE...

DE LO QUE ESTO representa y la millonaria derrama económica de la llamada industria sin chimeneas, el HUESPED PRINCIPAL de PALACIO ROSA, apunta: ¡Estamos listos para brindarte unas vacaciones seguras!...

CUATRO CIENEGAS...

PARRAS DE LA FUENTE y ARTEAGA, son entre los siete pueblos mágicos, sin dejar de lado a MELCHOR MUZQUIZ, de los más atractivos; CANDELA, perdió la oportunidad de fortalecerse en el trienio que está por concluir. AMADOR GARZA no supo aprovechar las oportunidades que se presentaron y paga las consecuencias...

LOS LIBROS DE TEXTO

LA FECHA PARA EL INICIO DE CLASES PRESENCIALES, es el 30 de agosto. De acuerdo con un comunicado de la SEP. En colaboraciones anteriores, comenté que el Covid-19 no era el único obstáculo que el regreso a clases presenta para la SEP, sino el rediseño de los libros de texto. 18 de ellos...

LA CONVOCATORIA...

SE LANZÓ EN FEBRERO PASADO Y DESDE ENTONCES, SE HAN llevado a cabo talleres de capacitación para más de 2 mil personas que respondieron a la convocatoria. En la capacitación, Marx Arriaga, quien es el titular de la Dirección General de Materiales Educativos, explicó los puntos en los que las personas trabajarían. En primer lugar, sin paga, en segundo lugar, bajo los criterios que les marcarían...

ESPECIALISTAS EN EDUCACIÓN...

QUE HAN ESTADO INVOLUCRADOS EN LA ELABORACIÓN y contenidos de los libros, protestaron fuertemente ya que, a la fecha, solamente se tienen dos libros rediseñados, pero de una calidad muy baja y no garantiza la correcta y propia transmisión de conocimiento alguno a los educandos...

ATRIBULADO YO...

EN MIS ADENTROS PORQUE UN Amigo ME DIJO QUE NO ERA YO PERIODISTA, -CLARO es Morenista de hueso colorado- aunque hubiese estudiado un posgrado en dicha área, recordé la tarde en que otro buen amigo me dijo que no era yo quien para criticar como lo hago con López Obrador, porque no cuento con un título y una cédula profesional para ejercer como tal...

CON UN ALZA EN LOS CONTAGIOS DE COVID 19...

DEBIDO A LA TERCERA OLA DE LA PANDEMIA, muchos de la nueva variante Delta y con gran parte de los estados retrocediendo en el semáforo epidemiológico ¿es viable que millones de niños y jóvenes en nuestro país vuelvan a clases presenciales en agosto? Le pregunto al Presidente y sus alfiles, Pues claro que no, pero ya ven, a pesar de la crisis que se vive en estos momentos, el presidente López Obrador dijo, que ya no hay razones para que los niños no vuelvan a las aulas, por lo que aseguró que "llueva, truene o relampaguee" el 30 de agosto regresarán las clases presenciales...

ESTÁ COMPROBADO...

QUE LAS CLASES ONLINE NO SON LA MEJOR FORMA de aprendizaje y que son diversas las afectaciones que sufren los estudiantes en esta modalidad como: ansiedad, estrés, no desarrollan habilidades sociales y afectivas. Además de fomentar el sedentarismo al estar todo el día en casa...

SIN EMBARGO...

HAY QUE PREGUNTARNOS, el sistema educativo en México ¿está listo para hacerle frente al Covid? Aunque quisiera decir que si, que todas las escuelas tanto privadas como públicas cuentan con la infraestructura y servicios necesarios, la realidad es que no, principalmente en estas últimas...

ESTAMOS ANTE UNA ENFERMEDAD INÉDITA...

Y NI TODAS LAS MEDIDAS o protocolos sanitarios han evitado que millones de personas se contagien en el mundo, ni si quiera los países más desarrollados han podido detener esta pandemia. Y si lamentablemente un porcentaje de ellos perdiera la vida, sería un costo altísimo el que pagaríamos como sociedad y qué decir del presidente, sería una decisión que lo haría pasar a la historia, no como un salvador que transformó a México, sino como un político cuyas decisiones dañaron lo más valioso que tenemos, nuestros hijos...

UNA COSA QUE NO HAY QUE PERDER DE VISTA...

ES QUE LOS ESTADOS TIENEN LA AUTONOMÍA de tomar sus propias decisiones en diversos temas, uno de ellos, es precisamente el de concretar el regreso a clases presenciales o no.

INSISTE EL PRESIDENTE...

ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR que para agosto se debe reactivar el sector educativo, que los niños y jóvenes de todo el país tienen que regresar a las aulas con todo y contingencia de salud. Las declaraciones del Presidente al respecto han desatado una serie de reacciones, la mayoría en contra, padres de familia preocupados por sus hijos se oponen al regreso a clases presenciales pues temen que se contagien de COVID pues el virus continua causando estragos y se duda que para la fecha programada para el regreso a clases ya este vacunada toda la población y controlada la pandemia...

ASÍ ES QUE PUESTO EN MI LÓGICA...

LES RESPONDÍ CON UNA ANALOGÍA: un médico que no consulta, pero que cuenta con un título universitario y una cédula que avala su ejercicio profesional, es decir, documentos que comprueban que cumplió con sus materias, su servicio social y con sus consabidas prácticas profesionales ¿deja de ser médico por no estar consultando? Ser TUNDETECLAS como este su humilde servidor es una profesión que se aprende y un oficio que se ejerce como cualquier otro...

ALGUNA VEZ LEI...

QUE "LAS GARRAPATAS TIENEN LA CULPA", alguien analizaba el hecho de que se acusara a las reses mexicanas de provocar la llamada "Fiebre de Texas", que para 1895 obligó el establecimiento de un cerco sanitario entre ambos países, prohibiendo la exportación de reses mexicanas hacia ese país. La forma unilateral y pendenciera con la que los norteamericanos utilizan la ciencia para bloquear el tránsito a los productos mexicanos. "¡Estas malditas ciencias van a acabar por volvernos locos!... y lo malo es que como nosotros, los mexicanos, no tenemos mucha ciencia, no podemos hacer descubrimientos para colgarle al vecino el milagro o aunque fuera para quitarnos los que nos cuelgan...

ABUR...